“Bisogna intervenire”: Milan-Zirkzee, la sentenza sul campione è netta

L’attaccante svedese resta il principale obiettivo in casa Milan. Le parole del giornalista su Zirkzee fanno riflettere gli appassionati.

E’ in questi minuti impegnato con la sua Olanda ad Euro2024 sebbene Koeman lo ha mandato solo in panchina per il debutto contro la Polonia, ma il tema Joshua Zirkzee resta prioritario in casa Milan. Il calciatore del Bologna è l’obiettivo numero uno della società rossonera per rinforzare l’attacco e trovare cosi l’erede di Olivier Giroud, ormai ex rossonero.

Il Milan ha da tempo trovato l’accordo sia con il giocatore che con il Bologna o meglio il club felsineo non può opporsi visto che su Zirkzee vige una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il vero problema in casa Milan si chiama Kia Joorabchian: stiamo parlando del noto agente del calciatore, agente che – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe richiesto addirittura 15 milioni di euro di commissioni.

Cifre altissime, calcolando i 40 milioni per il cartellino e la società avrebbe rallentato la trattativa, al momento tutti starebbero facendo le opportune valutazioni. Zirkzee piace, ma le commissioni sono altissime e tutti stanno riflettendo: il giornalista DAZN Stefano Borghi è intervenuto durante il podcast su Cronache di Spogliatoio e ha fatto il punto sulla vicenda. C’è preoccupazione tra i tifosi che l’affare non possa andare in porto ma Borghi è apparso piuttosto deciso con importanti dichiarazioni.

Milan-Zirkzee, parole piuttosto forti di Stefano Borghi

Durante il podcast Borghi in primo luogo sottolinea: “Non è illegale la commissione che chiede il procuratore di Zirkzee. Le regole lo permettono e le regole sono la traccia, tutto quello che sta accadendo è in perfetta legalità”. Poi però il giornalista prosegue: “Le questioni di principio nel calcio e nella vita hanno un valore importante, io do una grande importanza all’etica e se ci sentiamo cosi scandalizzati da questa cosa forse dovremmo intervenire sulle regole prima che sui discorsi valoriali”.

Infine un plauso e un avviso riguardo le scelte del Milan sul prossimo mercato, in particolare sulla vicenda Zirkzee: “Se il Milan o chi per il Milan fa una scelta e decide che ‘Non prendo questo giocatore perchè non ritengo giusta pagare questa commissione’, beh sono sicuro che avrebbe il mio rispetto”.

Insomma un punto di vista netto e Borghi chiarisce il proprio pensiero riguardo una questione che sta creando molte discussioni in questi giorni. La società Milan attende novità e spera di chiudere comunque il discorso Zirkzee, ovviamente a cifre inferiori per quel che riguarda le commissioni.