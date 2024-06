Calciomercato Milan, l’Inter irrompe per l’obiettivo di mercato: la mossa di Marotta

Calciomercato, l’Inter irrompe sull’obiettivo del Milan, pronto un derby per aggiudicarsi il giocatore quest’estate.

Il Milan vuole tornare a competere in Italia e in Europa, sotto la guida di un nuovo allenatore e dando spazio a nuovi innesti tra gli undici titolari. L’attaccante è la priorità della dirigenza, ma ci sono anche altri reparti sui quali bisognerà intervenire per rafforzare l’organico. Uno di questi è sicuramente la fascia destra, specie per quanto riguarda la difesa.

La società rossonera vuole puntare su un nuovo terzino destro che possa dare più garanzie di Calabria e Florenzi, che potrebbero anche lasciare Milano in estate. Il nome emerso nelle ultime settimane è quello di Matty Cash dell’Aston Villa, club che ha bisogno di cedere alcuni giocatori prima del 30 giugno per via delle questioni legate al fair play finanziario. Sul terzino polacco, tuttavia, si sarebbe fiondato anche l’Inter.

Milan, problemi per Matty Cash: c’è anche l’Inter sul giocatore

Come riportato da Gianluca Di Marzo su X, la società nerazzurra starebbe monitorando diversi profili per la fascia destra. Ci sono problemi per il rinnovo di Denzel Dumfries e se l’olandese dovesse partire, l’Inter potrebbe andare proprio su Cash. Ausilio e Marotta avrebbero allacciato già i primi contatti con l’Aston Villa per chiedere informazioni sul terzino.

Cash ha una valutazione di mercato vicina ai 30 milioni e un contratto con il club inglese che scadrà il 30 giugno del 2027. Il terzino classe 1997 viene da un’ottima stagione con l’Aston Villa, che raggiunto una storica qualificazione in Champions League. Il polacco ha disputato ben 46 presenze tra tutte le competizioni, segnando 5 gol e servendo 3 assist per i suoi compagni. Un giocatore completo e moderno, dunque, capace di fare la doppia fase con grandi qualità.

Se il giocatore dovesse scegliere l’Inter o un’altra società, il Milan ha già alcune alternative che i dirigenti stanno valutando. Un vecchio pallino è sicuramente Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham che il Milan segue da diversi mesi. Il nome delle ultime settimane è quello di Tiago Santos del Lille. Quest’ultimo ha giocato un’ottima stagione sotto la guida dello stesso Paulo Fonseca, tecnico che la scorsa settimana è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan.

Qualcosa si muove sul fronte entrate, ma il Milan continua a valutare anche alcune cessioni. Il calciomercato sta per entrare nel vivo e il club rossonero non ha alcuna intenzione di farsi cogliere impreparato. Matty Cash è sicuramente un nome da tenere d’occhio, ma non è l’unico sulla lista di Moncada, Furlani e Zlatan Ibrahimovic.