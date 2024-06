Dall’Inghilterra, colpo Zirkzee a rischio: il club della Premier ha un vantaggio

Un nuovo club potrebbe iscriversi alla corsa per l’olandese, il Milan resta la favorita ma occhio alla concorrenza

Si prospetta un estate caldissima per i tifosi del Milan: la dirigenza rossonera ha oggi annunciato, tramite Zlatan Ibrahimovic, il nuovo tecnico Paulo Fonseca.

Una scelta per larghi tratti impopolare con i tifosi che hanno sognato per diverse settimane l’ingaggio di Antonio Conte poi accasatosi al Napoli.

Fonseca raccoglierà un eredità pesante, quella di Stefano Pioli ma quello del tecnico parmense non è stato l’unico addio importante a Milanello: dopo decine di gol anche Olivier Giroud ha salutato il Milan e la dirigenza ha già individuato in Joshua Zirkzee il suo sostituto naturale.

La trattativa con l’entourage del calciatore procede in maniera abbastanza spedita, tuttavia un club inglese avrebbe chiesto informazioni circa le modalità d’acquisto e l’ingaggio del calciatore.

Milan, anche il Manchester Utd su Zirkzee

Come riporta il The Telegraph, il Manchester United sarebbe fortemente interessato al calciatore: con la partenza di Martial si rende necessario un intervento sul mercato per una punta e la clausola di 40 milioni potrebbe essere alla portata del club.

Lo Utd aveva già individuato, come prima scelta per l’attacco, Benjamin Šeško. Il talento ha deciso tuttavia di rinnovare con il Lipsia firmando un contratto fino al 2029, motivo per cui lo Utd dovrà tornare sul mercato e Zirkzee potrebbe essere ritenuto il profilo più giusto dal club

Il Milan porta avanti da tempo la trattativa per l’attaccante, autore di 12 gol e 7 assist in stagione, il quale gradirebbe la destinazione e il fatto di rimanere in Italia. I rossoneri avrebbero già un accordo con il calciatore per l’ingaggio, 4 milioni di euro annui e rimangono in pole per l’acquisto di Zirkzee.

L’unico nodo che divide ancora le strade dell’attaccante olandese e il Milan è quello relativo alle commissioni richieste da Kia Joorabchian, agente del calciatore, che si aggirerebbero intorno ai 15 milioni di euro.

Una cifra decisamente fuori dalla portata del Milan, soprattutto da un punto di vista morale: il costo della commissione sarebbe superiore ad un terzo della cifra della clausola rescissoria.

Sono diversi i profili attenzionati nel caso in cui le parti non dovessero riuscire a raggiungere un accordo: da Guirassy a Lukaku, passando per Dovbyk e infine Jonathan David.

Il Milan non cederà alle richieste della gente e continua a guardarsi intorno, nonostante questo Zirkzee appare ancora come il numero nove rossonero del prossimo futuro, Joorabchian permettendo.