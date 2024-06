De Ketelaere-Atalanta, cambia tutto: le ultimissime

Nella campagna acquisti del 2022, il Milan ha puntato decisamente su Charles De Ketelaere, considerato il pezzo pregiato del mercato. Fortemente voluto da Paolo Maldini, il giovane belga è arrivato a Milano con grandi aspettative, giustificate dall’ingente investimento (oltre 35 milioni di euro) e dalle ottime prestazioni offerte in Belgio con il Club Brugge.

Tuttavia, la storia tra il Milan e il classe 2001 non ha mai preso il volo, concludendosi addirittura dopo solo un anno.

Nonostante ci si aspettasse che nella stagione successiva, con un miglior ambientamento, De Ketelaere potesse brillare con la maglia rossonera, il Milan ha deciso inaspettatamente di non puntare più su di lui. Durante l’estate, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini è intervenuta, portando il belga a Bergamo in prestito con diritto di riscatto.

La sensazione di un possibile rimpianto era palpabile e oggi, a meno di un anno dal suo addio, quella sensazione sembrava divenuta realtà: Percassi ha annunciato a più riprese il riscatto del belga, autore di una stagione strepitosa da “doppia doppia” per assist e gol, ma nelle ultime ore qualcosa sembra cambiato.

Milan, l’Atalanta chiede lo sconto: ora il belga può tornare a Milano

Anche nella finale di Europa League Charles de Ketelaere si è imposto come uno dei calciatori più talentuosi in campo, aggiungendo definitivamente al suo sconfinato bagaglio tecnico quella ferocia e quella voglia di mangiarsi l’erba che sembrava mancargli durante l’esperienza rossonera.

Antonio Percassi ha confermato a più riprese la volontà di esercitare il diritto di riscatto di 22 milioni concordato con il Milan lo scorso giugno, tornando sull’argomento sia dopo la qualificazione in finale di El sia a fine stagione. Il belga è arrivato a timbrare il cartellino 14 volte in stagione, aggiungendo a referto 11 assist, contro il solo assist racimolato a Milano in 41 presenze.

Nelle ultime ore però la situazione Cdk si sta facendo sempre più spinosa: come riportato da Sky Sport, infatti la Dea avrebbe chiesto uno sconto sul riscatto del belga.

Una richiesta che il Milan non ha accolto bene e che non ha intenzione di accontentare perché vuole che venga rispettato l’accordo preso un’estate fa anche perché pensano che potrebbero monetizzarci anche qualcosa in più. Al momento la situazione è da valutare perché in evoluzione ora dopo ora.