Ex Milan, Gattuso di nuovo all’opera: ufficiale la nuova panchina

Nuova avventura in arrivo per Gennaro Gattuso. L’ex Milan è pronto per ripartire da una panchina all’estero.

Il Milan si appresta ad iniziare un nuovo ciclo, condotto da mister Paulo Fonseca in panchina. L’annuncio del tecnico portoghese avverrà tra giovedì e venerdi, dopodichè allenatore e dirigenza potranno finalmente lavorare a stretto contatto. Oltre al club rossonero, sono diverse le società che nella prossima stagione hanno deciso di optare per un cambio di panchina, sia in Italia che all’estero.

La Juventus questo pomeriggio ha ufficializzato Thiago Motta come nuovo allenatore, ma le novità non finiscono qui. Gennaro Gattuso, reduce dalla parentesi amara con l’Olympique Marsiglia, è pronto a rilanciarsi in una nuova avventura all’estero. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale della società, a conferma dell’ingaggio dell’ex centrocampista rossonero.

Gattuso, nuova esperienza in panchina: allenerà in Croazia

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzo, Gennaro Gattuso diventerà il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato fino al 2026. Il campionato croato potrebbe rappresentare la dimensione giusta per riscattare l’esperienza negativa in Francia, culminata con l’esonero. Le sue avventure in panchina fin qui hanno avuto un rendimento alterno, dal momento che ha alternato dei momenti esaltanti a cui però talvolta sono seguiti dei passaggi a vuoto. Quel che è certo, però, è che è sempre riuscito a creare un rapporto forte con is uoi calciatori, pronti a seguirlo ovunque.

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un interesse da parte della Lazio, squadra che alla fine ha deciso di affidare la panchina a Marco Baroni. In Serie A è ben ricordato dai tifosi del Napoli, nonostante la mancata qualificazione in Champions della stagione 2020/21. Ringhio, alla guida del club croato troverà due vecchie conoscenze del campionato italiano: Ivan Perisic e l’ex rossonero Nikola Kalinic.