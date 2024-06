Fonseca-Milan, ci siamo: tutto confermato, c’è la data dell’annuncio

Manca solo l’ufficialità, ma ormai ci siamo: Fonseca nei prossimi giorni si unirà al Milan come nuovo allenatore.

Dopo aver terminato la stagione al secondo posto in Serie A e aver subito due eliminazioni europee, prima in Champions poi in Europa League, il Milan è pronto a ripartire, questa volta senza Stefano Pioli in panchina, dopo cinque stagioni in cui è stato alla guida della panchina rossonera. L’ex tecnico rossonero e la dirigenza di Via Aldo Rossi hanno deciso consensualmente di non continuare il cammino insieme, chiudendo un ciclo che ha portato sulla sponda rossonera del Naviglio uno Scudetto, il 19° della storia, e una semifinale di Champions League.

Il fatto di portare a Milano un nuovo allenatore implica anche di dover intervenire sul mercato, in base alle sue esigenze tecnico-tattiche: l’intenzione è comunque quella di confermare i giocatori “trascinatori” della rosa rossonera, anche se la dirigenza dovrà intervenire per tappare alcune lacune, soprattutto nel reparto offensivo, lasciato libero da Olivier Giroud. L’indiziato numero uno per l’attacco è Zirkzee e anche al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, piace l’idea di avere l’olandese come nuovo numero 9 della formazione rossonera.

Milan, a giorni l’ufficialità di Fonseca

Dopo giorni di silenzio, ora si è tornato a parlare del futuro allenatore del Milan: Paulo Fonseca. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese in settimana raggiungerà Milano e firmerà il suo nuovo contratto da allenatore del Milan. La firma è prevista tra mercoledì e giovedì, i giorni precedenti all’Europeo 2024: l’intenzione, infatti, è quella di chiudere definitivamente prima che la competizione europea prenda la scena.

Dopo essersi svincolato dal Lille, dunque, Paulo Fonseca è pronto a tornare in Italia – in passato aveva già allenato la Roma – e iniziare la sua nuova avventura sulla panchina rossonera. Il Milan ha voluto attendere la separazione dal Lille prima di ufficializzare il suo arrivo, onde evitare anche colpi di scena.

Fonseca arriverà in Italia questa settimana, firmerà il suo nuovo contratto e poi dovrà attendere la seconda settimana di luglio prima di cominciare a conoscere la rosa rossonera, periodo in cui i giocatori non impegnati con la propria nazionale sono attesi a Milanello per il ritiro pre-stagionale. Fonseca disputerà, inoltre, la sua prima partita da allenatore del Milan il 20 luglio, contro il Rapid Vienna: chissà se in quel periodo il tecnico portoghese possa avere già a disposizione qualche nuovo innesto, tra cui Zirkzee, su cui il Milan sta facendo forte pressing.