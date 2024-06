Maignan, i tifosi possono esultare: la big adesso è lontana

Arrivano importanti novità sul big in casa Milan. Il futuro del calciatore resta in bilico, ma ora sfuma una pretendente.

In attesa di annunciare il nuovo tecnico in casa Milan si lavora al mercato e il club ha le idee chiare sui possibili obiettivi di mercato. La priorità è il centravanti con Zirkzee in prima fila, occhio anche alle alternative e il club poi vorrebbe rinforzare la rosa con un paio di acquisti tra difesa e centrocampo.

Giovani, di talento e prospettiva ma la dirigenza ha dimostrato negli ultimi anni che nessuno è incedibile e che per una buona offerta chiunque può partire. Lo scorso anno è capitato a Sandro Tonali, ora non si escludono cessioni eccellenti e negli ultimi mesi si è parlato più volte del futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez, con soprattutto il portiere francese nel mirino di diversi club europei. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da tempo e per ‘Super Mike’ non si escludono cessioni a sorpresa. Sulle sue tracce ci sono due club.

Stiamo parlando di Bayern Monaco e Manchester City, due squadre che potrebbero cambiare qualcosa in ambito di portieri. Ma il City ha fatto un movimento importante nelle ultime ore e che potrebbe cambiare tutto in ottica Maignan.

Calciomercato Milan, la firma avvicina Maignan

Come riporta Sky Sport De, il Manchester City di Pep Guardiola ha praticamente perfezionato il rinnovo del contratto del portiere Stefan Ortega, estremo difensore tedesco di origini spagnole. Guardiola crede molto in lui e nell’ultima stagione lo ha utilizzato più volte nel ruolo di portiere titolare. Ortega potrebbe addirittura prendere il posto di Ederson in caso di partenza di quest’ultimo verso la Saudi Pro League (visto i rumors delle ultime settimane).

Di conseguenza può sfumare la pista Maignan, con il City che in caso di nuovo portiere acquisterebbe un portiere di caratura inferiore e non un top assoluto al posto di Ederson. La società sta facendo le opportune valutazioni con Guardiola, ma intanto si allontana da Maignan.

Sul calciatore resta solo il Bayern M0naco, ma aumenta sempre di più la possibilità di una permanenza al Milan con i rossoneri che potrebbero blindare l’estremo difensore della Francia. La firma di Ortega avvicina Maignan al Milan, ottime notizie per i tifosi! La società lavora senza sosta sul mercato, arriveranno colpi in entrata ma non è obbligatoria la cessione di big che arriverà solo in caso dell’offerta giusta.