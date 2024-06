Mbappé tifoso del Milan, era una bugia: ha mentito a tutti, l’ufficialità inconfutabile

Kylian Mbappé tifoso del Milan, le dichiarazioni non erano vere. Il francese ha mentito a tutti, l’ufficialità è inconfutabile.

Sono ore molto importanti in casa Milan, in vista della prossima stagione. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il nuovo allenatore e si potrà quindi iniziare a lavorare al meglio sul calciomercato, con la finestra estiva che a breve aprirà.

In Serie A negli ultimi anni è stato impossibile vedere colpi top o acquisti di calciatori più forti al mondo e nella giornata di oggi, è arrivata l’ennesima conferma che in altri campionati certe operazioni di mercato avvengono.

Ne è la prova l’annuncio del Real Madrid, riguardante Kylian Mbappé, diventato un nuovo calciatore Blancos dopo mesi e mesi di attesa. Il francese è stato presentato in grande stile sui social e lui stesso ha pubblicato le prime sensazioni da nuovo giocatore del club spagnolo.

L’ex Paris Saint-Germain si è detto felice ed emozionato per essere entrato a far parte nel club dei suoi sogni. Mbappé ha definito il Real come il club dei suoi sogni, ma le ultime dichiarazioni lo avevano evidenziato come un tifoso del Milan.

“Hala Madrid”, Mbappé svela la sua fede? Le frasi sul Milan spiazzarono i tifosi

Infatti, l’attaccante classe 98′ ha dichiarato apertamente in precedenza di essere un supporters rossonero, ma sembra aver mentito a tutti. La prova social è inconfutabile, perché fin da piccolo indossava tute dei Blancos e nel testo ha sottolineato l’emozione che sta provando. Mbappé sognava il Real Madrid e vestire la maglia che ha visto protagonista il suo idolo Cristiano Ronaldo è un sogno realizzato per il bomber francese, che conferma il suo legame con il club spagnolo.

Nell’ultima frase del post l’affermazione di rito: “Hala Madrid!”. Mbappé si prepara a voltare pagina dopo anni che lo hanno visto protagonista con il PSG. La vittoria del Mondiale con la Francia e i vari campionati vinti gli hanno permesso di arricchire la bacheca, ma al francese mancano ancora Champions e Pallone d’oro.

Difficile credere che il Real prima o poi non vincerà la 16esima coppa e quest’estate l’obiettivo per il campione è vincere l’Europeo con la Nazionale francese, per poi concentrarsi sulla nuova avventura spagnola. Sarà una storia da brividi quella tra Kylian Mbappé e il Real Madrid, destinati a vincere molto e far divertire i tifosi. Si prospettano partite scintillanti per i Blancos, con attaccanti come Vinicius, Bellingham e Rodrygo.