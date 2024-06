Milan, ansia per Zirkzee: la fase di stallo indispettisce i tifosi

L’affare Zirkzee prende una piega che non piace ai tifosi rossoneri. Il Milan è al lavoro per trovare un punto d’incontro.

Dopo i tanti centravanti sondati, il Milan avrebbe deciso di puntare forte su Joshua Zirkzee. Sarebbe l’attaccante olandese del Bologna il prescelto del club rossonero per sostituire Olivier Giroud. La società lombarda avrebbe informato la compagine emiliana di essere intenzionata a sborsare la cifra prevista per la clausola rescissoria: 40 milioni di euro.

Il Milan non ha dubbi e viaggia verso l’acquisto di Joshua Zirkzee. La dirigenza vuole sin da subito dimostrare le proprie ambizioni a quello che sarà il nuovo tecnico rossonero, Paulo Fonseca. Allenatore che, salvo colpi scena, sarà annunciato quest’oggi in occasione della conferenza stampa che terrà Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan vuole Zirkzee, ma attualmente la trattativa avrebbe incanalato dei binari abbastanza complessi. Questo, a causa della richiesta dell’agente del calciatore olandese, Kia Joorabchian.

Milan al lavoro per sbloccare l’affare Zirkzee: tifosi in ansia

L’operazione Zirkzee per il Milan si sarebbe messa in salita. Il procuratore del calciatore olandese, Kia Joorabchian, avrebbe frenato il desiderio rossonero con una richiesta legata alle commissioni. L’agente dell’attaccante del Bologna vorrebbe circa 15 milioni di euro per portare il suo assistito all’ombra della Madonnina. Una cifra ritenuta troppo elevata da parte della società lombarda. Sullo sfondo c’è la Juventus. Cristiano Giuntoli starebbe pensando di inserirsi nella corsa per regalare a Thiago Motta quello che è stato uno dei suoi protagonisti nella storica stagione al Bologna.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan non ha alcuna intenzione di soddisfare le richieste dell’agente di Zirkzee. Tuttavia, la dirigenza rossonera sarebbe comunque all’opera per cercare un punto d’incontro. Furlani ed il suo team si aspettano un passo indietro da parte dell’agente del giocatore. Per ora, la trattativa dovrebbe essere stata messa in ghiaccio dalle alte sfere del club lombardo. Lo stato di stallo in cui riversa attualmente l’operazione Zirkzee non piace affatto ai tifosi rossoneri, che aspettano di vedere quanto prima un centravanti degno del nome Milan.

Nel frattempo, Joshua Zirkzee si prepara a rispondere presente agli imminenti europei in Germania con l’Olanda. L’attaccante del Bologna è stato inserito nella lista dei convocati del ct Koeman dopo l’infortunio Koopmeiners. L’agente Kia Joorabchian spera nell’eventuale exploit del suo assistito per far crescere ancor più la valutazione e magari tirare ulteriormente sul prezzo relativo alle commissioni.

Al momento, il Milan non ha alcuna voglia di cedere alle richieste di Kia Joorabchian. Per questo motivo, la società rossonera starebbe continuando a seguire altre piste.

La lista dei candidati è vasta, tra questi ci sono: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. In questo elenco, il Milan avrebbe aggiunto di recente anche i nomi di Romelu Lukaku e Artem Dovbyk del Girona.