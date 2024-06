Milan, colpo Zirkzee: spunta la data decisiva per l’acquisto

In casa Milan continua la telenovela legata al possibile colpo di mercato in attacco, che porta il nome di Zirkzee.

Oggi si conclude definitivamente la stagione sportiva 2023/2024, che a livello calcistico ha regalato ben poco al Milan: i rossoneri, infatti, dopo essere usciti prima dalla Champions League e poi dall’Europa League, hanno terminato il Campionato di Serie A in seconda posizione, dietro i cugini nerazzurri, che hanno festeggiato la seconda stella.

In casa Milan, però, è già tempo di cambiare: da domani, infatti, inizia un nuovo percorso, caratterizzato da alcuni cambiamenti, tra cui quello della panchina. Paulo Fonseca, infatti, è subentrato all’esonerato Stefano Pioli, diventando il nuovo tecnico della squadra rossonera. Fonseca deve ancora arrivare in città, ma ha già avuto modo di confrontarsi con i dirigenti di Via Aldo Rossi in tema calciomercato.

L’obiettivo principale del Milan rimane quello di portare nel capoluogo lombardo un nuovo numero 9, dopo che a fine Campionato Giroud ha salutato i rossoneri. L’indiziato numero uno per il reparto offensivo dei rossoneri rimane sempre Joshua Zirkzee.

Milan-Zirkzee, quando si può chiudere

Molto probabilmente nei prossimi giorni si tornerà a parlare continuamente dell’attaccante classe 2001 di proprietà del Bologna, Zirkzee. L’olandese, attualmente impegnato con la propria Nazionale ad Euro 2024, dover però non ha ancora trovato un minuto con la maglia Orande, è il reale obiettivo di mercato del Milan per il reparto offensivo. E da domani, lunedì 1° luglio, il Milan può definitivamente fare l’assalto a Zirkzee.

Nella giornata di domani, infatti, si attiverà automaticamente la clausola rescissoria da 40 milioni che lega Zirkzee al Bologna: in casa Milan si è disposti a pagare questa cifra, come ormai noto all’ambiente rossonero. L’unico ostacolo rimangono i 15 milioni di euro di commissioni richiesti dall’agente dell’olandese, Kia Joorabchian. La società rossonera, infatti, non è dell’idea di versare così tanti soldi per le commissioni e arriverebbe ad una cifra tra gli 8 e i 10 milioni.

I prossimi 10 giorni possono essere decisivi per la chiusura o meno della trattativa: il Milan deve fare attenzione alla concorrenza, in primis quella del Manchester United. I rossoneri possono vantare della volontà di Zirkzee di continuare a giocare in Italia, fattore che può convincere l’agente del calciatore ad abbassare le pretese circa le commissioni.

La dirigenza di Via Aldo Rossi vorrebbe proporre un nuovo incontro a Joorabchian, per provare a convincerlo. Il Milan ovviamente spera di portare a casa il colpo il prima possibile, considerato l’interesse che prosegue da molto tempo.