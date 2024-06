Milan, conferme Thiaw-Newcastle: quando parte la trattativa

Proseguono i contatti tra i rossoneri e il club inglese per la trattativa riguardante il difensore tedesco.

Il Milan è in cerca di riscatto e vuole farsi trovare pronta prima dell’inizio della prossima stagione. L’annata appena conclusa ha portato diversi malumori all’interno dell’ambiente rossonero, soprattutto a causa della mancanza di trofei. I risultati sono stati altalenanti e il secondo posto in campionato non è bastato a salvare la stagione per un club importante come il Milan. Società e tifosi vogliono che la squadra ritorni a combattere per risultati importanti in Italia ma anche in Europa.

In casa Milan si spera che la svolta arrivi attraverso dei cambiamenti e il club di Via Aldo Rossi ha già operato in questo senso. Per la prossima stagione infatti ci sarà un nuovo tecnico alla guida del Diavolo, con Paulo Fonseca che prenderà il posto di Stefano Pioli. Hanno lasciato Milano anche alcuni senatori dello spogliatoio come Kjaer e Giroud e altrettanti giocatori, con la giusta offerta, potrebbero partire. Pochi uomini dunque sono ritenuti incedibili, ma solo l’inizio di mercato ci farà capire davvero quali saranno le operazioni del club.

Thiaw-Newcastle: la trattativa si potrà sbloccare a luglio

Come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Newcastle sarebbe interessato all’acquisto di Malick Thiaw. Allo stesso tempo i Magpies non si trovano in acque tranquille a livello finanziario in quanto, come riportato dal The Athletic, entro il 30 giugno devono rientrare entro i paletti della Profit and Sustainability Regulations imposta dalla Premier League. Per far fronte ai problemi finanziari, il club inglese aveva pensato di inserire il terzino Kieran Trippier nella trattativa ma l’idea non si è poi concretizzata. La trattativa dunque si sbloccherà a partire dall’1 luglio, quando il Newcastle avrà definito la sua situazione finanziaria.

Da quanto appreso da Romano e Moretto appare certo che l’interesse per Thiaw da parte degli inglesi ci sia indipendentemente da altre questioni. La trattativa potrebbe dunque accendersi anche senza contropartite ma va tenuto conto del fatto che ci sarà bisogno di un’offerta molto importante da parte dei Magpies.

Il valore di Thiaw si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una somma elevata se consideriamo che il giocatore è stato prelevato dal Milan due estati fa per circa 9 milioni. L’ex Schalke 04, che compirà 23 anni il prossimo agosto, è uno dei pilastri della difesa rossonera e il club non se ne priverà facilmente, nonostante le prestazioni altalenanti nella passata stagione.