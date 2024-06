Milan, Hummels trova squadra: manca poco alla firma

Il Milan rischia di perdere definitivamente il colpo di marcato, che è vicino alla chiusura con un altro club e ora i tifosi tremano

Il Milan è alle prese con la nuova squadra da regalare a Paulo Fonseca, per tornare a lottare per il titolo e per togliersi qualche soddisfazione in Champions League. I rossoneri sono pronti a scendere in campo sulle trattative di calciomercato, pronte ad infiammare la piazza rossonera dopo una stagione ritenuta deludente.

Nonostante la maggior parte dei calciatori sono impegnati con le proprie Nazionali per il Campionato Europeo 2024, la dirigenza rossonera è al lavoro per cambiare volto alla propria rosa.

La dirigenza del Milan che si occupa del mercato con Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic è al lavoro con delle cessione e nuovi innesti che andranno a migliorare e valorizzare la rosa attuale rossonera: tanti nomi sull’orlo di uscita e alcuni a rischio per via di situazioni contrattuali poco gradevoli.

La cessione a parametro zero di Simon Kjaer ha portato il Milan a fare delle riflessioni sulla difesa, con nuovi innesti che potrebbero rientrare nelle idee di calcio che porterà con sé il tecnico portoghese. Il Milan è in piena lotta con molta concorrenza per diversi calciatori e i tempi ristretti, potrebbero portare a clamorosi svolte.

Il mercato non è ancora cominciato, ma è già entrato nel vivo: il Milan ha messo nel mirino diversi colpi, che potrebbero già arrivare nei prossimi giorni, ma alcuni potrebbero anche sfumare.

Brutte notizie per Hummels, è vicino al Mallorca

Mats Hummels, obiettivo dei rossoneri per rinforzare la propria difesa, è vicino al Mallorca: il club spagnolo potrebbe presto chiudere la trattativa con il centrale del Borussia Dortmund, che si libererà a parametro zero.

Le voci di interessamento da parte di club di Serie A come il Milan e la Roma dunque, sembrano essere quasi del tutto svanite, mentre il difensore tedesco si avvicina a sbarcare nell’isola di Maiorca. Il calciatore si prospetta essere il grande colpo di mercato nel campionato spagnolo, anticipando la concorrenza estera.

I tifosi rossoneri però possono ancora sperare in un cambio di rotta: la trattativa tra il Mallorca e Mats Hummels non è del tutto chiusa, perché si è in attesa che il difensore abbassi le pretese d’ingaggio, considerando che il club spagnolo non disputerà alcuna coppa europea nella prossima stagione.

Ancora nulla di ufficiale e deciso, ma il calciatore non è mai stato così vicino al club spagnolo che ora punta a chiudere definitivamente il colpo dell’estate. Il Milan se vuole ingaggiare il calciatore, dovrà fornire un’offerta economica maggiore che soddisfi il tedesco, con la garanzia di giocare nella prossima e nuovissima Champions League.