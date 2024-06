Milan, il terzino ai saluti: richiesta dall’Inghilterra, i dettagli

Possibile addio per il terzino del Milan. Il giocatore è finito nel mirino di un club inglese che è pronto a presentare un’offerta.

Non si ferma il lavoro della dirigenza del Milan per rinforzare l’organico rossonero in vista della prossima stagione. Il Diavolo è impegnato su più fronti e al momento la priorità è senza dubbio legata al nuovo attaccante, con Romelu Lukaku che nelle ultime ore si sta facendo sempre più spazio a discapito di Joshua Zirkzee che rischia clamorosamente di saltare. È chiaro, però, che oltre al capitolo acquisti tiene banco in società anche quello relativo alle cessioni.

L’obiettivo del club rossonero è quello di non vendere nessun big, salvo offerte irrinunciabili, cercando di liberarsi di qualche giocatore di troppo riuscendo così ad alleggerire il monte ingaggi. Nella lista spicca sicuramente Fode Ballo-Touré che da tempo non rientra nel progetto rossonero e per il quale si sta dunque trovando una nuova squadra. Nelle ultime ore sul terzino senegalese sarebbero finite le mire del Watford.

Possibile ritorno in Inghilterra per Ballo-Touré: contatti con il Watford

L’avventura del classe ’97 nella Milano rossonera non è di certo stata positiva e da diversi anni il club sta cercando di piazzare il giocatore per liberarsi del suo ingaggio. Nell’ultima stagione l’ex Monaco ha vestito in prestito la maglia del Fulham ma anche in terra inglese la sua esperienza è stata tutt’altro che positiva, facendo ritorno al Milan. Ora però, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il senegalese potrebbe di nuovo volare in Inghilterra e più precisamente al Watford.

Il club di proprietà di Giampaolo Pozzo (lo stesso dell’Udinese), che attualmente milita in Championship, avrebbe contattato il Milan per chiedere informazioni su Ballo-Touré ed eventualmente per imbastire una trattativa che riporterebbe quindi il giocatore in Inghilterra. Molto probabile, dunque, che nei prossimi giorni i due club possano trovare un accordo, con i Rossoneri che ovviamente sperano di poter cedere il terzino a titolo definitivo e non con la formula del prestito.

Dal suo arrivo in Italia, nell’estate 2021, il 27enne ha dimostrato di non essere all’altezza di un palcoscenico importante come quello rossonero e la cessione non può che essere l’unica strada. Anche l’ultima stagione in Premier League con il Fulham è stata però fallimentare, con appena 6 presenze in campionato, e la speranza è dunque quella che possa ritrovare la condizione in un ambiente con meno pressioni come quello del Watford.