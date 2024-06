Milan, il veterano può arrivare davvero: colpaccio a zero

Il Milan pensa all’acquisto di un difensore esperto per rinforzare la retroguardia: la pista si fa concreta.

Non solo l’attacco, uno dei reparti che il Milan intende rinforzare è legato alla difesa. Dopo l’addio di Simon Kjaer, la società rossonera ha l’obbligo di portare in maglia rossonera un nuovo centrale, magari di esperienza proprio come il calciatore danese. Il Milan si sta muovendo molto in questo senso, cercando di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un centrale di affidamento e personalità.

Il Milan cerca un difensore specifico, che abbia un mix di esperienza e leadership. Qualità che il club rossonero avrebbe individuato in un profilo che gioca in Bundesliga. L’attenzione della società di Milano, infatti, sarebbe ricaduta su Mats Hummels. Sarebbe questa l’ultima idea venuta fuori dagli uffici della compagine lombarda. Il Milan starebbe considerando in modo serio il possibile approdo di Mats Hummels in maglia rossonera.

Hummels in rossonero? Il Milan valuta l’acquisto

Mats Hummels sarebbe uno dei nomi più recenti che sarebbero finiti nel mirino del Milan. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la società rossonera starebbe facendo le proprie considerazioni sull’esperto difensore tedesco.

Il Milan considererebbe Mats Hummels un’opportunità che la prossima finestra di calciomercato potrebbe presentare. Il calciatore classe 1988, che è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, tra poche settimane sarà libero di accasarsi in un nuovo club.

Seppur l’età anagrafica calcisticamente avanzata, il Milan vedrebbe in Mats Hummels la figura perfetta a cui affidare le redini della difesa, ma anche dello spogliatoio. Il centrale tedesco potrebbe portare al club rossonero quel mix di esperienza, carisma e leadership che il Diavolo ha perso con gli addi di Simon Kjaer ed Olivier Giroud.

Nonostante l’età, Hummels anche quest’anno ha dimostrato di essere ancora di essere un centrale di grande affidamento. Nella sua ultima stagione al Borussia Dortmund, il difensore ex Bayern Monaco ha collezionato 40 presenze, 4 gol e 1 assist. Serie di numeri che vanno abbinati alla finale di Champions League disputata e persa contro il Real Madrid.

Il Milan ci ragiona, consapevole che il veterano arriverebbe a parametro zero. Proprio del futuro di Mats Hummels, qualche giorno fa ha parlato l’agente del calciatore tedesco tramite i microfoni di dotsport.it: “Ci sarà nei prossimi giorni un incontro con i gialloneri che hanno la precedenza. Ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le pile. Poi, se non si dovesse trovare un accordo con il Dortmund, valuteremmo altre offerte. Ma quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco. Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore”.