Milan, l’ufficialità tanto attesa è arrivata: svolta per Fonseca

Per il Milan è arrivata la notizia che tanto si attendeva. Il futuro di Paulo Fonseca ora potrebbe essere sempre più vicino al club rossonero.

Il Milan ha da poco ufficializzato la separazione con Stefano Pioli e la panchina rossonera ora attende di essere occupata. Sembra essere Paulo Fonseca l’indiziato numero uno che dopo l’esperienza romana è pronto a fare le valigie e vivere la Milano rossonera. Ora c’è una notizia e arriva in maniera ufficiosa. Il Lille ha fatto sapere la novità sull’allenatore portoghese e ora il club rossonero è pronto ad entrare in azione.

Era solo questione di tempo ma ora c’è l’ufficialità. Il Milan potrebbe presto annunciare il portoghese come nuova guida tecnica della squadra rossonera.

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del club francese e lo fa sapere il club stesso con una nota ufficiale:

Allenatore del LOSC dall’estate 2022, Paulo Fonseca lascia il Club dopo due stagioni di collaborazione. Il 51enne tecnico portoghese e il suo staff hanno contribuito notevolmente a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, di cui ricorderemo in particolare i quarti di finale di UEFA Europa Conference League contro l’Aston Villa, senza precedenti nella storia del LOSC. Conclude così la sua avventura al Lille qualificandosi per un 3° turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League per la stagione 2024-2025. Il presidente, i dirigenti e tutto il Club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione ed emozione. Salutano la sua professionalità e il suo coinvolgimento nel progetto Lille durante queste due grandi stagioni e gli augurano ogni felicità e successo nella sua prossima avventura sportiva.