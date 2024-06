Milan, novità sulla seconda squadra: ufficialità in arrivo

Il Milan continua la costruzione della sua rosa under 23 con importanti novità in arrivo.

Da mesi ormai si parla della volontà in casa Milan di avere una seconda squadra. Squadra che permetta ai giocatori provenienti dalla Primavera di avere un ulteriore step prima di approdare in prima squadra. In Italia la rosa Under 23 dei club del massimo campionato, ha diritto all’iscrizione in Serie C nel caso in cui si liberi uno dei 60 posti disponibili. In questo modo si fornisce la possibilità ai giovani di accumulare esperienza e confrontarsi con un calcio diverso da quello delle giovanili.

Il Milan dunque seguirebbe le orme di Juventus e Atalanta, che hanno già le rispettive squadre Under 23 iscritte al campionato di Serie C. Chiaramente avere una seconda squadra comporta un aumento dei costi amministrativi ma rappresenta allo stesso tempo, un miglioramento nella formazione dei propri giocatori. I rossoneri sono sempre più vicini al lancio del progetto dell’Under 23, con la società che è pronta a investire sui propri ragazzi e una recente notizia che fa ben sperare per i futuro.

Milan: l’Ancona viene bocciato, c’è spazio per la seconda squadra

Come riportato da Calcio e Finanza la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) ha bocciato la richiesta di iscrizione dell’Ancona al campionato di Serie C. La motivazione è il mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile, che rappresentano la condizione fondamentale per poter richiedere l’iscrizione al campionato. Con l’esclusione del club marchigiano (la sentenza arriverà venerdì 14), si libera dunque un posto tra i club iscritti alla Lega Pro. Tutto ciò a favore del Milan, che può quindi definire concretamente il suo progetto per la seconda squadra.

Per l’Under 23 il Diavolo ha investito ben 12 milioni euro e affiderà al rosa a Daniele Bonera, ex difensore di Milan e Villareal. Il classe 1981 sarà affiancato dal Ds Jovan Kirovski, portato in rossonero da Ibrahimovic che lo ha conosciuto ai tempi dell’esperienza negli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece le partite casalinghe, la seconda squadra ha già individuato la struttura: si tratta dello stadio “Chinetti” a Solbiate Arno.

La rosa sarà composta da giocatori della Primavera insieme a coloro che trovano poco spazio in prima squadra e qualche elemento in rientro dai prestiti. L’attenzione sarà soprattutto su alcuni giovani che hanno già esordito con “i grandi”, come Camarda (protagonista indiscusso dell’Europeo under 17 appena concluso) , Simic e Bartesaghi.