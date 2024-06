Milan, pista clamorosa per l’attacco: Furlani sfida Manna

La dirigenza rossonera a lavoro per sopperire all’addio di Giroud, tra gli obiettivi un attaccante seguito anche dal Napoli

Si prospetta una rivoluzione in casa Milan e non potrebbe essere altrimenti: i rossoneri hanno infatti salutato, fino ad ora, tre dei principali protagonisti dello scudetto 2021-22.

Alla guida tecnica dei diavoli non ci sarà più Stefano Pioli e a garantire esperienza in campo non ci saranno Simon Kjaer e soprattutto Oliver Giroud, vero e proprio trascinatore del reparto offensivo negli ultimi anni, attaccante capace di garantire, alla veneranda età di 37 anni, ben 17 gol tra tutte le competizioni.

La dirigenza del Milan, smaltito il suo addio, si è quindi fiondata sul mercato in entrata per sopperire all’assenza del francese: tanti i nomi sondati e nelle ultime ore si fa strada l’ipotesi di un possibile testa a testa con il Napoli per ottenere il cartellino di un attaccante, il Milan dopo il Pallone d’Oro Andrij Ševčenko potrebbe avere un nuovo bomber ucraino.

Milan, per l’attacco piace Dovbyk: possibile sfida col Napoli

Come riportato dal CorSport, mentre si allontanano le piste Santiago Gimenez, costo del cartellino elevato e Joshua Zirkzee, costi di commissione per gli agenti ritenuti estremamente eccessivi, la dirigenza rossonera pone al vertice degli obiettivi l’attaccante ucraino Artem Dovbyk.

26 anni, attaccante del Girona, squadra rivelazione dell’ultima Liga, l’ucraino si è distinto per le sue capacità realizzative che gli hanno permesso di mettere a referto ben 24 gol in 36 presenze stagionali in campionato.

Il suo ontratto scadrà nel 2028 e l’exploit compiuto in questa stagione ha fatto lievitare, settimana dopo settimana, il costo del cartellino che attualmente si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro.

La strada che separa il Milan da Dovbyk è tutt’altro che spianata: il nome dell’attaccante è finito anche sul taccuino del nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il numero 9 del Girona sarebbe la prima alternativa dei partenopei in caso di partenza di Victor Osimhen e nel caso non si riuscisse ad arrivare a Lukaku.

Il nuovo tecnico, Antonio Conte gradirebbe la possibilità di tornare a lavorare con Romelu Lukaku, reduce dal prestito alla Roma e tornato al Chelsea ma qualora la trattativa per il belga sfumasse, l’obiettivo numero uno per il Napoli diventerebbe l’attaccante ucraino.

Il Milan, se realmente intenderà puntare su Dovbyk, deve cercare di anticipare i tempi e tentare l’affondo prima che il Napoli o altre concorrenti decidano di interferire nella trattativa.