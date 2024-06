Milan, Pobega ai saluti: contatti avviati col club

Pobega potrebbe salutare presto i rossoneri. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com , infatti, la Fiorentina avrebbe avviato i contatti con il Milan per Tommaso Pobega . La Viola ha avviato i primi contatti con il Milan per sondare la disponibilità del giocatore, per rinnovare il proprio centrocampo sotto la guida di Palladino . La società viola sta valutando diverse opzioni per potenziare il reparto mediano, e l’inserimento di un giovane talento come Pobega potrebbe rappresentare un’opportunità vantaggiosa per entrambe le parti.

Pobega ha trovato poco spazio con Stefano Pioli nell’ultima stagione al Milan, totalizzando solamente 15 presenze tra Serie A e Champions League. Complice anche l’infortunio che lo ha tenuto out per diverso tempo, Pobega non ha avuto la possibilità di contribuire a dare man forte al Milan durante questa stagione. Per questo motivo, il giocatore potrebbe dunque essere ceduto qualora arrivasse una buona offerta, e per il momento sembra essersi fatto avanti un club della Serie A.

Il Milan potrebbe fare a meno di Tommaso Pobega , centrocampista classe 1999, che potrebbe lasciare il Milan durante il mercato estivo. I rossoneri si muovono sul fronte mercato in uscita, e Pobega rientra tra i giocatori non blindati dal club, anche se con l’arrivo di Fonseca sulla panchina del Milan il discorso potrebbe cambiare.

La trattativa per Pobega avviene in un contesto in cui la Fiorentina deve anche prendere decisioni cruciali sul futuro di altri giocatori, inclusi nomi di spicco come Giacomo Bonaventura. Le mosse sul mercato estivo del club saranno determinanti per plasmare il nuovo corso della squadra in vista della prossima stagione di Serie A. Per Pobega, un eventuale trasferimento alla Fiorentina rappresenterebbe una nuova sfida e l’opportunità di affermarsi ulteriormente nel calcio italiano.

Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Milan, potrebbe beneficiare di un ambiente in cui potrebbe giocare con maggiore regolarità e consolidare la propria esperienza in Serie A. Non solo la Fiorentina, ma anche il Torino starebbe testando il terreno per un eventuale trasferimento del giocatore, che ha già indossato nella stagione 21/22 i colori granata. Il Milan, d’altra parte, dovrà valutare attentamente le proprie opzioni per Pobega, considerando se concedere un trasferimento definitivo o un prestito che potrebbe permettere al giocatore di maturare ulteriormente.