Milan, si fa sul serio per Rabiot: c’è la prima offerta, i dettagli

Moncada sfida Giuntoli, è testa a testa nella trattativa per il francese impegnato nella spedizione transalpina in Germania.

Pochi giorni ed entrerà nel vivo la stagione 2024/25 del nuovo Milan di Paulo Fonseca, obiettivo per il nuovo tecnico dare un identità precisa ai rossoneri cercando di sfruttare al meglio ogni singolo elemento a disposizione.

La dirigenza rossonera è quindi a lavoro da tempo per assicurare al nuovo tecnico gli elementi di cui ha bisogno: l’obiettivo è innanzitutto quello di sostituire Giroud, perno fondamentale dell’attacco dei diavoli negli ultimi anni e di integrare il centrocampo con elementi di valore in un reparto che, nella scorsa stagione, ha manifestato più di qualche lacuna.

Ecco che Moncada e il suo staff monitorano attentamente la situazione relativa ad Adrien Rabiot, il francese tra pochi giorni diventerà ufficialmente un calciatore svincolato ed il Milan sembra seriamente interessato ad affondare il colpo.

Milan, Moncada supera Giuntoli: offerto triennale a Rabiot

Il Milan, da qualche giorno, monitora la situazione relativa al futuro del centrocampista e ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza rossonera e la mamma-agente del calciatore, la signora Veronique.

I rossoneri, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, avrebbero pareggiato l’offerta di Giuntoli relativa all’ingaggio, 7.5 milioni di euro annui ma avrebbero garantito al francese un triennale mentre l’ultima offerta della Juventus era ferma ad un biennale con opzione per un ulteriore anno.

Ieri il francese ha incontrato la signora Veronique nel ritiro della Francia, quello che filtra è la volontà di Rabiot di rimandare ogni decisione alla fine dell’Europeo.

Testa quindi, per il momento, ai prossimi impegni con i transalpini che saranno impegnati negli ottavi di finale della competizione, lunedì, contro il Belgio. Sfida che con ogni probabilità Rabiot disputerà da svincolato, come le eventuali partite successive.

La storia tra Rabiot e la Juventus, dopo 212 match in bianconero e 22 gol, sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda. Già nella scorsa estate il francese sembrava in procinto di lasciare ma l’intercessione di Allegri si rivelò decisiva per ottenere un accordo per un ulteriore annata insieme.

La Juventus, nel corso dell’ultima stagione, ha più volte tentato di ragionare per un rinnovo, cercando anche di responsabilizzare il francese affidandogli la fascia di capitano in più occasioni ma ogni tentativo è stato vano.

Il Milan tenterà quindi di fare sul serio per garantire al proprio centrocampo quella quantità e qualità che Rabiot ha dimostrato di poter assicurare, togliendo inoltre ad una diretta avversaria un pezzo da novanta.