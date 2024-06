Milan, spazzato via ogni dubbio: l’annuncio ufficiale in diretta

Giungono novità importanti a Milanello. Da poche ore è arrivato l’annuncio ufficiale che interessa la squadra under 23 dei rossoneri.

In casa Milan, nelle ultime settimane, non mancano i temi sui quali discutere : dall’ufficialità di mister Paulo Fonseca, alla lunga trattativa con l’entourage di Joshua Zirkzee. Oltre al calciomercato, la dirigenza rossonera sta rivolgendo l’attenzione sul proprio settore giovanile. Da diverso tempo in Via Aldo Rossi si parla della nascita di una squadra under 23, che permetterebbe ai giovani della primavera di maturare esperienza nel campionato di Serie C, prima di affrontare il grande salto nel massimo campionato.

Come riportato da Calcio e Finanza, La Covisoc ha ufficialmente respinto l’iscrizione al campionato di terza serie da parte dell’Ancona, a causa del mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile. Attualmente ci sarebbe dunque uno slot libero per l’iscrizione dell’under23 rossonera. Sulla questione si è espresso anche il sindaco della città marchigiana Daniele Silvetti, il quale ha svelato la decisione del club sul possibile ricorso.

Fallimento Ancona, la decisione del club sul ricorso: è ufficiale

Il primo cittadino di Ancona è intervenuto in diretta su TvPlay, svelando che la squadra marchigiana non presenterà alcun ricorso. Visibilmente rammaricato Silvetti ha dichiarato: “Il ricorso? Sarebbe inutile perché non ci sono i presupposti concreti per farlo. Il versamento per gli stipendi entro il termine utile non è stato mai effettuato e quindi non ha senso fare ricorso. C’è un paradosso perché c’erano i soldi per una fare una fideiussione ma non per pagare gli stipendi”. Si spengono qui le speranze dei tifosi anconitani, i quali dovranno scontrarsi con la dura e triste realtà del fallimento.

Il Milan Under 23, dunque, si appresta a diventare la terza squadra di un club A iscritta in Serie C, sulle orme di Juventus e Atalanta. Le redini della squadra verranno affidate a Daniele Bonera, già collaboratore tecnico del club durante il ciclo di Stefano Pioli. Importante passo in avanti per la proprietà del diavolo, che potrà puntare in maniera ancora più intensa sulla propria linea verde.

In occasione dell’europeo U17 ,vinto dall’Italia, Il vivaio rossonero ha già messo in mostra diversi talenti. Insieme al già noto Francesco Camarda – MVP del torneo – hanno ben figurato i baby rossoneri: Mattia Liberali, Emanuele Sala e Alesandro Longoni. La squadra under23 potrebbe rappresentare per loro un’ulteriore vetrina per mostrare a tutti di che pasta sono fatti.