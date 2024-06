News Milan, annuncio dalla Spagna sul futuro di Theo: possibile svolta in vista. Le ultime sul futuro del terzino francese.

Uno dei punti chiavi del Milan delle ultime stagioni è stato ovviamente Theo Hernandez: il terzino sinistro è arrivato a Milano nell’estate del 2019 per 23 milioni di euro dal Real Madrid con intercessione diretta di Paolo Maldini.

Da allora Theo è stato l’uomo in più della fascia sinistra, dimostrandosi anno dopo anno uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale ed in generale uno dei migliori calciatori della Serie A. Dopo la rottura del crociato del fratello Lucas nel match d’esordio del mondiale in Qatar, Theo si è anche impossessato della fascia sinistra della Francia ed anche in questo Europeo è davanti a tutti nelle gerarchi

Negli ultimi giorni dal ritiro della Francia aveva rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro che non facevano ben presagire e nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni sul terzino scuola Real.

Milan, Theo via in estate? Ecco cosa filtra

“Ora sono focalizzato al 100% sull’Europeo, più avanti si vedrà se resterò o meno al Milan. Tornare a giocare in Spagna? Adesso non ci penso” erano state le dichiarazioni di Theo riguardo il suo futuro, nonostante le dichiarazioni di Ibrahimovic che invece aveva confermato per la prossima stagione sia lui che Leao che Maignan.

Nelle ultime ore invece sono arrivate importanti novità da parte di Mirko Calemme, giornalista di AS, noto giornale sportivo spagnolo: “Stanno aumentando le voci e gli interrogativi su cosa succederà al terzino in questo mercato. Theo ha sempre mostrato l’intenzione di restare nel San Siro rossonero, ma ora il francese aspetta un segnale dal suo Club”.

Theo si aspetta quindi un’offerta per rinnovare il suo contratto mentre alla finestra aspettano Bayern e Psg: ” Diverse big europee, con Bayern e PSG in prima fila, si sono interessate alla sua situazione, ma le alte pretese del Milan finora hanno frenato i loro interessi: 80-100 milioni di euro, troppi, secondo loro“

Prosegue Calemme su AS: “Theo vuole certezze sul suo futuro quest’estate e queste possono arrivare con una proposta inconfutabile di firmare un nuovo contratto che lo legherebbe a vita al Milan, oppure con la disponibilità a trattare il suo trasferimento in uno dei club che ne hanno fatto richiesta“.

Insomma, tutte le decisioni riguardanti il futuro di Theo Hernandez sono rimandate a fine Europeo, al momento risulta difficile fare pronostici a riguardo.