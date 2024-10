Milan, l’ex rossonero ci va giù pesante con Leao: “Che talento ha?”

Al termine della sfida tra Milan e Udinese, l’ex rossonero non ha usato mezzi termini per Rafael Leao. Parole tutt’altro che lusinghiere.

Domenica dolcissima per i tifosi del Milan, che dopo le ultime sconfitte con Bayer Leverkusen e Fiorentina ritrovano finalmente il sorriso. Successo sofferto per i Rossoneri che riescono ad avere la meglio sull’Udinese, nonostante un rosso decisamente severo nei confronti di Reijnders verso la mezz’ora di gioco. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno, però, stretto i denti e hanno portato a casa tre punti preziosissimi.

Scelte azzeccate quelle del tecnico rossonero, che ancora una volta dimostra tanto coraggio lasciando Rafael Leao in panchina per tutti i 90 minuti. Il Diavolo ha dimostrato di poter vincere anche senza il suo uomo più importante, tutt’altro che incisivo nelle ultime gare. Nel post partita, nonostante il portoghese non sia sceso in campo, non sono mancate le critiche nei suo confronti e farle è stato un’importante figura del passato rossonero.

Costacurta senza mezzi termini su Leao: “Perché ci aspettiamo tanto?”

Dopo la sfida di San Siro, negli studi di Sky Sport 24, anche l’ex Milan Billy Costacurta ha detto la sua. L’ex difensore rossonero ha speso belle parole per Fonseca e per le sue scelte, ma si è anche soffermato su Leao. L’opinionista non si spiega come si dia tanta attenzione al numero 10 rossonero, nonostante le ultime prestazioni:

Continuiamo a parlare di Leao, ma dal punto di vista del rendimento forse è al dodicesimo posto. Perché parliamo di Leao? Perché ci aspettiamo tanto. Che talento ha? Come prepotenza fisica e velocità è tra i migliori dieci al mondo, ma per quanto riguarda i tiri in porta e gli assist non è neanche tra i primi 100. Come trascinatore è tra i primi 150? Secondo me no.

Queste, dunque, le dichiarazioni di Costacurta che non ci ha sicuramente andato leggero. A detta sua, Leao è senza dubbio tra i migliori per fisico e velocità, ma per il resto non spicca in altre qualità.

Secondo l’ex rossonero non dovrebbe, quindi, far notizia la sua esclusione nell’undici titolare contro l’Udinese ed è giusto che Fonseca faccia giocare chi ritiene più in forma. L’asso portoghese resta di certo uno dei grandi talenti presenti nella rosa rossonera, ma è chiaro che non può vivere di rendita e dovrà dimostrare sul campo tutta la sua forza. Occhio, però a non prendersela troppo comoda.