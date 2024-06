News Milan, con Fonseca arriva anche un nuovo acquisto: primo colpo di calciomercato

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno scelto Fonseca come prossimo allenatore ma il suo arrivo potrebbe portare anche al primo colpo di mercato estivo del club.

Manca ormai pochissimo all’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero, il comunicato ufficiale da parte del Milan non è ancora arrivato ma non dovrebbe mancare ancora chissà quanto per rendere la notizia concreta al 100%. Dunque dopo Stefano Pioli al timone del Diavolo per cinque anni e uno scudetto vinto dalla prossima stagione a guidare i rossoneri ci sarà il tecnico portoghese, che non vede l’ora di ritornare in Serie A. Presa la scelta più complessa adesso la dirigenza deve pensare a delineare per bene quelle che saranno le prossime mosse e le strategie di mercato durante la sessione estiva. L’obiettivo è quello di permettere all’allenatore di lavorare nel migliori dei modi per riuscire a riportare il Milan a vincere.

Proprio per questo motivo la dirigenza ha messo gli occhi su un giocatore che a Lille era uno dei pupilli di Fonseca: secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport si tratta del terzino destro classe 2002, Thiago Santos. Il Milan dopotutto non sarebbe nuovo a fare affari con il club francese visto gli affari precedenti con Leao e Maignan. Santos è reduce da una buona stagione in Ligue1: 29 presenze e una rete ma tutte prestazioni positive che si sono sempre contraddistinte per dinamismo ed esplosività.

Milan, scelto Fonseca e con lui arriva anche Thiago Santos

L’arrivo di Thiago Santos al Milan sarebbe ovviamente molto gradito da Fonseca, ma per il momento non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale, solo interesse. Il club rossonero per il momento valuta il giocatore circa 12 milioni di euro più bonus, cifra che il Lille non disprezzerebbe. Bisognerà prima trovare un accordo con Jorge Mendes, procuratore del terzino, che effettivamente vedrebbe l’arrivo del suo assistito al Milan in modo positivo sia per una crescita personale sia perché così avrebbe due giocatore nella stessa squadra (Leao).

Santos potrebbe diventare per Fonseca l’alternativa a Calabria. Se per il giocatore non si dovesse riuscire a concretizzare nulla il Milan però avrebbe già pensato ad un’alternativa: sempre secondo il Corriere dello Sport il nome pensato sarebbe quello di Emerson Royal, in uscita dal Tottenham. I rossoneri hanno raccolto informazioni su di lui e non dispiacerebbe averlo in rosa dal prossimo anno. Per cercare di capire quali saranno le mosse del Milan si dovrà aspettare ancora un po’.