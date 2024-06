Nuova conferma: dalla Premier League al Milan, colpo da 20 milioni

Potrebbe arrivare un nuovo colpo dalla Premier League per il Milan: il suo cartellino vale 20 milioni. Arrivano nuove conferme sul calciatore.

Il Milan potrebbe provare un nuovo colpo per il prossimo campionato: dalla Premier League arrivano conferme sul giocatore. I rossoneri iniziano a muoversi in maniera energica in vista dell’apertura del calciomercato il 1º luglio. Nel momento in cui ci sarà l’ufficializzazione di Fonseca come nuove tecnico, la dirigenza del Milan capirà su chi puntare e le strategie da applicare. Tanti sono i nomi nella lista rossonera per provare a puntare alla vittoria del ventesimo scudetto nella prossima stagione.

Tra questi nomi c’è uno proveniente direttamente dalla Premier League. Il Milan, infatti, starebbe pensando ad un nuovo colpo dall’Inghilterra e non sarebbe la prima volta. Il Diavolo già nella scorsa estate ha fatto acquisti nel campionato inglese: dal Chelsea sono arrivati sia Loftus-Cheek sia Pulisic, due calciatori diventati di fondamentale importanza nel corso della stagione 2023-2024. Adesso si starebbe pensando ad un talento del Tottenham: ecco di chi si tratta.

Dalla Premier League alla Serie A: il Milan tenta il colpo

Il Milan potrebbe vedere sbarcare a Milanello un altro giocatore proveniente dalla Premier League. Il nuovo colpo potrebbe essere Emerson Royal del Tottenham. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri vedrebbero il brasiliano molto bene sulla fascia destra come alternativa a Calabria. Emerson Royal, dal canto suo, vorrebbe lasciare Londra per sbarcare a Milano e rilanciarsi. Dopo essere stato lanciato da Antonio Conte come titolare, il 25enne si è ritrovato spesso e volentieri in panchina sotto la guida di Postecoglou e, per tale motivo, vorrebbe cambiare aria. Il prezzo del suo cartellino oggi si aggirerebbe sui 20 milioni.

Tra i rappresentanti di Emerson Royal e la dirigenza del club rossonero ci sarebbe stati nuovi contatti con risconti abbastanza positivi. La difficoltà maggiore sta nel trovare un punto d’incontro per quanto riguarda l’aspetto economico. Il brasiliano ha ancora due anni di contratto con gli Spurs che lo ritengono un calciatore importante e, di conseguenza, non sarebbero intenzionati a venderlo. Il prezzo del suo cartellino, però, si sarebbe abbassato rispetto alla quotazione iniziale e questo potrebbe essere un segnale di apertura da parte del Tottenham.

In caso d fumata nera per Emerson Royal, il Milan potrebbe fare un pensiero per Tiago del Lilla che si è affermato proprio grazie a Fonseca. Tra i due calciatori ci sono alcune differenze sia tecniche sia dal punto di vista dell’esperienza. Soltanto tra qualche settimana capiremo di più sugli sviluppi delle varie trattative.