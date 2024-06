Paragone Conte-Fonseca, parole durissime: Milan sotto attacco

Il noto giornalista esprime le sue idee sulla scelta di Fonseca come nuovo allenatore del Milan contrapponendolo a Conte.

È passata una settimana da quando Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha annunciato che le scelte della dirigenza sul nuovo allenatore sono ricadute tutte su un solo nome all’unisono. Dunque ecco l’ufficialità di Paulo Fonseca come prossimo tecnico del Milan dopo un valzer di nomi non indifferente. I tifosi si sono sempre schierati sulle scelte del club in chiave allenatori ma la società, questa volta, non si è lasciata influenzare dall’esterno ed è andata forte sul tecnico portoghese.

Dopo la prima esperienza romana Fonseca tornerà in Italia e al Milan sarà chiamato a fare necessariamente bene. Molti però si domandano come mai il club non abbia pensato a nomi più importanti come ad esempio quelli di Conte, De Zerbi o altri svincolati importanti. A dire la sua sulla questione allenatore è il noto giornalista Massimo Franchi che esprime le sue idee su Fonseca al Milan, tirando fuori un paragone bizzarro, e parlando di Conte che invece al Milan non ci è arrivato; le sue parole.

Milan, Franchi a botta sicura su Fonseca, poi le sue parole su Conte

Molti ancora non accettano Fonseca come nuovo allenatore rossonero, eppure come dichiarato anche da nientepopodimeno che Ibrahimovic il portoghese è stata la scelta più naturale possibile, soprattutto dopo l’esperienza di Pioli e quanto fatto dall’allenatore emiliano. A parlarne è Massimo Franchi, giornalista di Tuttosport, che a Radio Punto Nuovo punge il club e la sua scelta, parlando poi anche di Conte:

Conte sarebbe stato perfetto per il Milan, che ha un blasone immenso nel mondo e lo dico con tutto il rispetto verso il Napoli. Ibrahimovic lo ha definito non adatto al Milan e poi hanno preso Fonseca…Conte è una Maserati, mentre Fonseca è una Fiat Panda. De Laurentiis ha preso un allenatore crack, solo Klopp e Zidane sono alla sua altezza nel mercato attuale.

Così Franchi boccia totalmente Fonseca definendolo addirittura una Fiat Panda in confronto all’ex tecnico della Juve. Dunque una dichiarazione forte verso il Milan e il portoghese dichiarando che Conte sicuramente sarebbe stata una scelta migliore.

Così il giornalista di Tuttosport si aggiunge ai tanti che ormai criticano l’ex Lille e Roma. Toccherà dunque proprio al portoghese smentire tutte queste voci, sul campo, cercando di portare in alto il suo Milan facendo dimenticare gli importanti nomi di Conte e Co. sulla panchina del Diavolo.