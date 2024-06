Proposto un big, il Milan rifiuta: la scelta dei rossoneri spiazza i tifosi

Il Milan rifiuta l’acquisto di un top player e per il giocatore adesso si inserisce un’altra squadra italiana; la scelta del club.

Il Milan è alle prese con la costruzione della squadra che scenderà in campo per la nuova stagione. I dirigenti del Diavolo lavorano per migliorare la rosa e per portare a Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero, una squadra ancora più competitiva della attuale e che possa fare bene in Europa e non solo in campionato. Tra i tanti obiettivi di mercato però c’è anche chi si propone al club rossonero per vestire la maglia dei sette vincitori della Champions League.

Tra questi spesso ci sono nomi noti, magari alla fine della loro carriera, che però sentono di poter dare ancora molto al calcio. Al Milan nelle ultime settimane difatti è stato accostato il difensore tedesco Mats Hummels, ormai all’addio con il Borussia Dortmund fresco vicecampione dell’ultima edizione della Champions League. Il Milan tuttavia ha preso una decisione chiara sul giocatore, e per lui ora potrebbe esserci un’altra squadra italiana pronta a valutare la fattibilità della trattativa.

Calciomercato Milan, Hummels si propone: risposta chiara del club

Il difensore tedesco che ha fatto la storia nei due maggiori club della Germania, Borussia e Bayern Monaco, potrebbe sbarcare forse in Serie A. C’era anche l’opzione Milan per lui ma i rossoneri hanno rimandato tutto al mittente e ora occhio alla Roma.

Mats Hummels ha chiuso la sua avventura tedesca e dopo tredici anni al Dortmund – non continui e intervallati dal Bayern Monaco – vuole cambiare aria. L’esperto difensore difatti si è proposto ad alcuni club e tra questi figura anche il Milan che inizialmente ha valutato la fattibilità. Tuttavia, come riporta Sky Sport, il Diavolo non è interessato al giocatore pur essendo un parametro zero d’esperienza, per cui non inizierà nessuna trattativa per l’ex Bayern.

Così il Milan decide di non voler acquistare il 35enne per puntare magari su altri profili in difesa anche più giovani. Nonostante l’età tuttavia Hummels dimostra di essere ancora un top player nel suo reparto in Europa. Difatti ora su di lui c’è la Roma che valuta la fattibilità della trattativa. Così il tedesco potrebbe presto sbarcare in Italia, non sponda Milan, per portare alla Serie A tanta esperienza europea. Il vincitore del Mondiale 2014 difatti potrà aggregarsi a parametro zero a qualsiasi club e potrebbe essere un jolly importante in un campionato come il nostro dove la fisicità è un fattore importante.