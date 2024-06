Saelemaekers lascia il Milan e resta in serie A: Cardinale accontentato

Alexis Saelemaekers via dal Milan: il belga potrebbe restare in Serie A anche la prossima stagione. Gerry Cardinale è stato accontentato.

Il futuro di Saelemaekers potrebbe essere lontano dal Milan: l’esterno belga, però, potrebbe restare in Serie A. Il classe ’99 ha disputato quest’anno un’ottima stagione con la maglia del Bologna arrivando in prestito per un anno con opzione per l’acquisizione definitiva. Il belga, però. è rientrerà a Milanello e non sarà riscattato dalla squadra felsinea. Con il Bologna ha giocato la migliore annata da quando è in Italia, collezionando quattro reti segnate in maglia rossoblù, lo score più alto finora.

Nei quattro anni precedenti con la maglia rossonera, infatti, ha realizzato soltanto 6 reti in totale e con Thiago Motta ha trovato la sua consacrazione diventando una pedina interessante.

Tra Milan e Saelemaekers ci sarebbe la volontà – da entrambe le parti – di non voler continuare più insieme e, per tale motivo, si sta cercando di trovare una soluzione comoda per tutti. Sul calciatore ci sarebbe l’interesse di un club della nostra Serie A: Saelemaekers, dunque, potrebbe lasciare il Milan e restare in Italia.

Milan, il club di serie A è interessato: pronti 12 milioni

L’Atalanta di Gasperini sembrerebbe essere interessata ad Alexis Saelemaekers, attaccante di rientro al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Bergamo, la Dea potrebbe offrire i 12 milioni di euro richiesti da Gerry Cardinale. L’idea da parte dell’Atalanta nascerebbe in seguito al dubbio sul ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo.

Saelemaekers potrebbe essere un ottimo rinforzo per la squadra bergamasca sia per l’annata 2024/2025 sia in vista del ritorno in Champions League la prossima stagione.

Il Milan, dunque, cederebbe il belga a titolo definitivo liberandosi di un calciatore che non rientra nei progetti futuri della società rossonera. Per l’Atalanta potrebbe essere un’altra scommessa come successo con De Ketelaere giusto un anno fa. L’attaccante rientrato dal Bologna, però, ha già molta esperienza nel nostro campionato e per questo potrebbe dare una certezza in più.

Il Milan, dal canto suo, farebbe cassa potendo poi investire i 12 milioni di euro richiesti nel mercato in entrata. Ai rossoneri serve un attaccante e l’obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee. Il mercato entra sempre di più nel vivo e il Milan farà in modo di creare una squadra competitiva e forte per provare a tornare sul tetto d’Italia. Per ottenere ciò è necessario anche vendere coloro che non fanno più parte dei progetti dei rossoneri.