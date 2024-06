“Sì, il Milan mi ha cercato”: l’annuncio che fa sognare il grande colpo

Un obiettivo di mercato del Milan ha confermato l’interesse da parte dei rossoneri nei suoi confronti: apertura per la cessione?

Negli scorsi giorni, il Milan ha ufficializzato, tramite le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, il nuovo allenatore, ovvero Paulo Fonseca: il tecnico portoghese era seguito da tempo dalla dirigenza di Via Aldo Rossi e determinante è stata la sua separazione dal Lille, che gli ha permesso di arrivare direttamente al Milan, trovando un accordo diretto con i rossoneri.

Fonseca deve ancora arrivare a Milano, ma ha già avuto un confronto con la società rossonera in ottica calciomercato: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa rossonera, per portare il Milan a giocare ad alti livelli, sia in Italia che in Europa. Una lista ben precisa il Milan ancora non ce l’ha, salvo il reparto offensivo in cui l’unico obiettivo è Zirkzee del Bologna. La società rossonera si sta comunque guardando intorno, per iniziare a capire i possibili colpi in entrata, in vista anche del raduno di inizio luglio.

Milan, Emerson Royal fa sognare i tifosi rossoneri

Il calciomercato deve ancora aprire ufficialmente i battenti, ma i club di Serie A sono già al lavoro per trovare i profili migliori per rinforzare le rose. Da giorni, in particolare, si vocifera un interesse del Milan per un giocatore della Premier League, ovvero Emerson Royal, terzino destro del Tottenham.

Il difensore brasiliano ha rilasciato un’intervista al giornalista André Hernan, in cui ha confermato l’interesse del Milan nei suoi confronti. Queste le sue parole:

Si, il Milan ha chiesto di me agli Spurs. Sono orgoglioso di questa cosa, il Milan è un club importante. Vediamo cosa succederà con loro, sono felice che la società si sita interessando di me.

Royal dunque conferma che il Milan ha chiesto informazioni su di lui: qualora il Milan avanzasse un’offerta alla società inglese e riuscisse a portare il terzino a Milano, Emerson Royal sarebbe il sostituto di Calabria. Il contratto con gli Spurs scade il 30 giugno 2026 e guadagna 2,2 milioni di euro, cifra per il Milan abbordabile. L’esterno classe ’99 in questi mesi ha giocato molto poco con il Tottenham e la società inglese può valutare una sua cessione, senza pretendere cifre elevate.

Royal sarebbe un profilo interessante per il Milan, in ottica anche futura, considerato che anche il futuro di Calabria al Milan non è poi così stabile. Royal sarebbe il profilo giusto per sostituirlo, considerata anche un po’ già l’esperienza europea.