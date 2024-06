Ultime notizie Milan, svolta clamorosa su Zirkzee: la notizia è di pochi minuti fa

Ultime notizie Milan – svolta clamorosa riguardante Joshua Zirkzee, la notizia è di pochi minuti fa. Cambia tutto per il Milan.

Sono ore calde in casa Milan, la finestra estiva di calciomercato è alle porte e mister Paulo Fonseca, di comune accordo con tutta la squadra dirigenziale, ha iniziato a programmare il futuro e delineare le strategie. In vista della prossima stagione, nella quale sarà importante tornare a vincere, con una rosa lunga e ben strutturata, il club rossonero dovrà preparare la squadra ad affrontare ben 5 competizioni e serviranno gol e buone prestazioni. È infatti iniziata la ricerca per il nuovo attaccante, sul quale verrà fatto un investimento importante da parte della società.

Il nuovo centravanti dovrà sostituire Olivier Giroud, che ha salutato il Milan perché a scadenza di contratto. I nomi fatti sono stati diversi, ma nelle ultime settimane quello più vicino sembrava Joshua Zirkzee. La notizia di pochi minuti fa ha però spiazzato tutti i tifosi rossoneri, che ora potrebbero assistere alla svolta clamorosa sull’attaccante olandese.

Zirkzee-Milan, salta tutto: il Manchester United pronto a pagare la clausola!

Secondo quanto riferito da Sky Sports News, attraverso un video sul profilo X, il Manchester United è in trattativa con gli agenti di Zirkzee e ha informato il Bologna sulla clausola rescissoria. Gli inglesi sono pronti a rispettarla e verranno versati i 40 milioni di euro nelle casse dei rossoblù, pronti oramai a salutare uno dei protagonisti della qualificazione in Uefa Champions League.

Una svolta che gela del tutto i rossoneri, che negli ultimi giorni avrebbero avuto dei problemi riguardanti le commissioni da versare agli agenti. L’olandese potrebbe lasciare la Serie A e la delusione per i tifosi del Milan sarebbe molta, visto che l’affare sembrava andare verso la chiusura e le parti erano vicine all’accordo.