Zirkzee-Milan, segnale inequivocabile: tifosi impazziti (FOTO)

Zirkzee lancia segnali al Milan, la foto pubblicata su Instagram fa impazzire i tifosi. E’ in compagnia di una leggenda rossonera

Il Milan non ha cambiato la sua priorità. Per l’attacco il nome di Joshua Zirkzee continua ad essere il preferito: la distanza sulle commissioni persiste ma i rossoneri proveranno fino alla fine ad arrivare ad un accordo. La trattativa è impostata su tutto: i rossoneri sono disposti a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria al Bologna e col giocatore c’è già un’intesa da 4,5 milioni per cinque anni. L’attaccante è in attesa di novità: la sua preferenza era, è e resta solo il Milan.

Il progetto milanista lo affascina, così come l’idea di vestire la maglia che fu di Van Basten e Gullit. Insomma, ci sono già tutti gli incastri; manca l’ultimo tassello, che però rischia di far saltare tutto. Una fase di stallo che, tra l’altro, sta favorendo l’inserimento di altre società fra cui il Manchester United. Intanto Zirkzee è impegnato a Euro 2024 con l’Olanda, convocato last minute dopo l’infortunio di Brobbey. Nella fase a gironi (conclusa dalla sua Nazionale al terzo posto) non ha ancora giocato. Intanto dal ritiro in Germania manda segnali… milanisti.

Zirkzee con Seedorf su Instagram, tifosi in estasi

I tifosi rossoneri, sempre molto attenti alle attività social dei calciatori, sono impazziti per l’ultima storia pubblicata dall’olandese su Instagram. Un’immagine che i sostenitori rossoneri hanno in qualche modo considerato un segnale al Milan.

La foto ritrae un abbraccio fra lo stesso Zirkzee e Clarence Seedorf, una delle leggende e bandiere dei rossoneri. La foto è stata scattata molto probabilmente prima del fischio d’inizio della partita dell’Olanda contro l’Austria, poi persa 3-2 dagli oranje. La pubblicazione invece è avvenuta solo nelle ultime ore. E questo, per i tifosi, è un chiaro segnale di quello che vi abbiamo sempre raccontato, e cioè che la prima volontà dell’attaccante è quella di vestire la maglia del Milan.

Non sapremo mai se è davvero così, o se (molto probabilmente) sia una semplice foto di un ragazzo insieme ad un idolo del suo paese. Una cosa però è certa: il giocatore del Bologna ha scelto i rossoneri per il prosieguo della sua carriera. Il problema commissioni però non è di poco conto, anzi, tutt’altro. Ecco perché c’è un po’ di scetticismo in merito soprattutto fra i tifosi. I rossoneri rischiano di deludere ancora una volta i propri sostenitori, che ancora non hanno digerito la scelta di affidare la panchina a Fonseca nonostante le tante opportunità offerte dal mercato. Vedremo se Furlani e Ibrahimovic riusciranno a farsi perdonare in parte risolvendo in positivo la questione Zirkzee.