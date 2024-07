Adli-Morata, il gesto della maglia non è passato inosservato: il messaggio social

Yacine Adli ha ceduto la maglia numero 7 ad Alvaro Morata, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Il franco-algerino ha deciso di lasciare la propria casacca numero 7 al nuovo bomber rossonero. Una scelta che conferma l’estrema umiltà di Adli che sceglie spontaneamente di cedere il proprio numero di maglia. Alvaro Morata quindi vestirà il 7 nella prossima stagione.

Lo scambio social tra Morata e Adli

Lo spagnolo ha ringraziato Adli tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Ecco il messaggio.

“Non ci conosciamo ancora ma hai fatto un bellissimo gesto con me. GRAZIE. Ci vediamo presto“. Non si è fatta attendere la risposta di Yacine: “Ti auguro di segnare tanti gol con questa maglia. Forza Milan, a presto“.