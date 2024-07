Calciomercato Milan, accordo ad un passo dalla chiusura: Fonseca accontentato

Calciomercato Milan, la richiesta di Fonseca è stata accontentata. Il nuovo acquisto è sempre più vicino, le cifre.

Giorni di calciomercato per il Milan, chiamato a rinforzare la rosa e a sopperire alle cessioni registrate fino a questo momento. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che raccolga l’eredità lasciata da Olivier Giroud, partito alla volta della MLS. Il profilo individuato dalla dirigenza meneghina è quello di Alvaro Morata, fresco campione d’Europa con la sua Spagna. L’ex Juventus sembra essere molto vicino all’approdo a Milano, i prossimi giorni offriranno maggiori indicazioni sull’esito finale della trattativa.

Tuttavia, il reparto offensivo non sarà l’unico a subire modifiche. Fonseca attende almeno un innesto per reparto, con una particolare attenzione prestata soprattutto alla difesa. Il Diavolo è alla ricerca di un centrale difensivo che possa fare coppia con Fikayo Tomori nelle prossime stagioni. I profili attenzionati nel quartier generale rossonero sono diversi, ma attenzione perché vi è un giocatore che pare aver scalato con grande velocità le gerarchie di preferenza. La notizia scatena l’entusiasmo del popolo milanista e, inevitabilmente, la felicità di Fonseca che viene accontentato: la chiusura è ormai a un passo, svelate tutte le cifre.

Milan, ore caldissime per l’arrivo di Pavlovic: i dettagli

Il Milan è a un passo dalla definizione dell’affare Pavlovic, centrale di difesa che accompagnerà Tomori nel reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, infatti, la dirigenza rossonera ha individuato la cifra da proporre al Salisburgo per raggiungere l’accordo, fissata a 22 milioni di euro più bonus. Sono ore decisive per la chiusura della trattativa, manca solo l’ok del club austriaco. Al giocatore spetterà uno stipendio da 1.8 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Splendida notizia per il popolo meneghino e Paulo Fonseca, pronto ad accogliere il primo acquisto dell’esperienza milanese.

Il tecnico lusitano ha voluto fortemente Pavlovic, protagonista di un ottimo Europeo con la Serbia – nonostante il deludente andamento di quest’ultima. Ottima anche la recente annata con il Salisburgo, in cui il 23enne ha collezionato 26 presenze condite da 3 gol e 3 assist. Un bottino positivo che ha richiamato l’attenzione di diverse società del panorama europeo, con il Milan che è molto vicino a spuntarla. Il classe 2001 è pronto al grande salto di qualità in Serie A con una maglia di enorme prestigio come al rossonera. I tifosi sono pronti ad abbracciare il nuovo difensore.