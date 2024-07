Calciomercato Milan, il presidente consiglia Broja per l’attacco: “Colpo migliore”

Continua la caccia del Milan al nuovo attaccante. Il presidente consiglia Armando Broja, nel mirino del club rossonero da diverse settimane.

Mentre gli altri club italiani iniziano a chiudere i primi colpi per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione, il Milan sembra non riuscire a risolvere la questione centravanti. È ormai risaputo che una buona parte del tesoretto da investire sul mercato sarà spesa per un grande colpo in attacco. L’obiettivo è, infatti, quello di far sbarcare in rossonero un profilo di caratura internazionale a cui poter affidare le chiavi del reparto offensivo.

Il grande favorito, almeno fino a poche settimana fa, sembrava essere Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese ha da tempo trovato l’accordo con il Diavolo, ma ciò che frena la trattativa sono le alte commissioni richieste dal suo agente. La dirigenza rossonera si sta così guardando intorno per non rischiare di rimanere con un pugno di mosche in mano e sono stati sondati già diversi nomi. Tra questi non manca neanche Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea. Sul giocatore si è espresso anche il presidente della federcalcio albanese.

Duka sicuro su Broja: “Per il Milan sarebbe senza dubbio il colpo migliore”

Nelle scorse ore Armand Duka, numero uno della Federazione albanese, ha detto la sua sul possibile approdo di Broja alla corte di Paulo Fonseca in un’intervista ai microfoni di Sportitalia. Secondo il presidente, che non ha nascosto la sua fede rossonera, il classe 2002 sarebbe per distacco il colpo perfetto per i Rossoneri:

Broja è sicuramente uno dei più grandi talenti dell’intera storia del calcio albanese. Io sono un milanista e sarei doppiamente felice se il Milan lo prendesse. Sarebbe senza dubbio il colpo migliore e più forte che il Milan possa mettere a segno. Sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa. Sono convinto che sia pronto per un’esperienza in Serie A.

Secondo Duka, dunque, il suo connazionale sarebbe perfetto per l’attacco del Milan. È chiaro che le dichiarazioni del presidente albanese non possono essere totalmente oggettive, ma al tempo stesso è innegabile che Broja sia uno dei migliori prospetti presenti nel panorama europeo. Recentemente lo stesso attaccante del Chelsea avevo aperto ad un suo possibile trasferimento in rossonero, definendo il Milan un top club e non nascondendo di essere un grande tifoso di Zlatan Ibrahimovic. Al momento la dirigenza rossonera sembra avere altre priorità, ma il nome di Broja non è sicuramente da escludere.