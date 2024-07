Calciomercato Milan, l’annuncio non lascia dubbi: doppia cessione a un passo

Calciomercato Milan, arriva la decisione definitiva su due giocatori rossoneri, verranno ceduti al più presto.

Il Milan ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore nonostante lo scetticismo che aleggia tra i tifosi e il malcontento espresso anche stamattina fuori da Casa Milan. Paulo Fonseca sembra determinato e volenteroso di competere e di vincere con questo glorioso club, ma per farlo avrà bisogno degli uomini giusti al suo fianco e, soprattutto, nel rettangolo di gioco. Nella conferenza stampa di presentazione di questa mattina – accanto al nuovo tecnico – c’era Zlatan Ibrahimovic, che ha parlato anche di mercato.

L’obiettivo principale del Milan resta l’attaccante: Zirkzee è sempre più lontano, o come ha detto l’ex centravanti svedese “Lui è il passato, testa ad altri nomi“. La ricerca, dunque, continua e non sarà semplice, ma nel frattempo la dirigenza rossonera dovrà pensare anche alle cessioni. Due dei nomi sulla lista dei partenti sono sicuramente Ballo-Touré e Origi, che tornano dai rispettivi prestiti e sono pronti a dire addio in via definitiva.

Milan news, Ibrahimovic senza freni: “Non fanno parte del progetto”

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Ibrahimovic ha toccato diversi temi legati alla prossima stagione e al futuro del Milan. Tra questi, si è discusso anche di alcuni giocatori che potrebbero partire quest’estate e Zlatan non si è nascosto: “Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma giocheranno nel Milan Futuro perché non fanno parte del progetto della Prima Squadra“.

Il nuovo dirigente rossonero, dunque, ha lasciato intendere che i due giocatori in questione saranno aggregati alla seconda squadra del Milan, molto probabilmente in attesa dell’offerta giusta. Per entrambi non c’è futuro nel nuovo Milan di Paulo Fonseca, una squadra che avrà bisogno di rinnovarsi per ritrovare fiducia in sé stessa e voglia di dare il massimo per rispettare i tifosi e la storia della società.

Origi ha un contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di mercato vicina ai 6 milioni, cifra che il Milan spera di recuperare dalla sua cessione. L’attaccante belga ha 29 e può rilanciarsi dopo una stagione deludente al Nottingham Forrest, nella quale ha trovato solo un gol e un assist in 22 presenze tra campionato e coppa nazionale. Discorso leggermente diverso per Ballo-Touré, che ha ancora 27 anni ma ha un contratto in scadenza tra meno di 12 mesi. Il Milan proverà a cedere anche lui, ma non sarà facile ottenere più di 3 milioni dal suo addio.

Due giocatori sono pronti a partire e, molto probabilmente, non saranno gli unici. Il Milan deve attivarsi sul fronte cessioni per poi agire con prepotenza su quello dei nuovi acquisti, per costruire il prima possibile una squadra capace di giocarsela in tutte le competizioni che affronterà l’anno prossimo.