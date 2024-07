ESCLUSIVA – Chiusa l’operazione Morata: spunta la promessa ad Ibrahimovic

Esclusiva di Mario Giordano per SpazioMilan.it: accordo con Morata, la risposta definitiva dello spagnolo dopo Euro 2024.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da regalare al nuovo allenatore Paulo Fonseca. Nella conferenza stampa di presentazione dell’ex tecnico della Roma, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club rossonero, è stato chiaro nel tagliare fuori dalla lista degli obiettivi Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, inizialmente accostato al Milan ma prossimo al trasferimento in Premier League, probabilmente al Manchester United.

Il sostituto di Olivier Giroud dovrà essere un calciatore carismatico ed allo stesso tempo in grado di creare il panico nella trequarti avversaria. Secondo i criteri di Fonseca, il nuovo attaccante del Milan dovrà essere capace di saper gestire anche il pallone oltre che saper fare gol. Tra i diversi nomi venuti fuori ha preso sempre più spazio quello di Morata, in forze all’Atletico Madrid.

Alvaro Morata è al centro del calciomercato europeo ma in questo momento è focalizzato su Euro 2024. Il centravanti della Spagna dopo aver condotto un torneo perfetto fino a questo momento, disputerà stasera la prima semifinale contro la Francia di Kylian Mbappè. Il numero 7 delle furie rosse è pronto a mettere la ciliegina sulla torta a dimostrazione di una grande carriera, caratterizzata da critiche molte volte piuttosto infondate. Come raccolto in esclusiva da Marco Giordano per SpazioMilan.it, ci sono grosse novità sul suo conto.

Morata-Milan, operazione chiusa: la promessa a Zlatan Ibrahimovic

Il Milan vuole rimpiazzare immediatamente Giroud per garantire al proprio allenatore un attaccante che possa quanto prima aggregarsi al gruppo per comprendere, con più tempo a disposizione, i principi di gioco di Fonseca. Per questa ragione, la società rossonera avrebbe deciso di saldare la clausola rescissoria di 13,5 milioni di euro per l’acquisto di Alvaro Morata.

Dopo la doppia esperienza italiana con la maglia della Juventus, prima dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022, Morata sarebbe disposto a tornare in Serie A ma stavolta al Milan. Il calciatore ha raggiunto un accordo su una base di 5 milioni, bonus compresi, per 4 anni. Il calciatore ha promesso a Zlatan Ibrahimovic che darà una risposta definitiva dopo la fine di Euro 2024.

Il 31enne fin qui ha siglato un solo gol in questo europeo, nella prima giornata contro la Croazia. Nel caso in cui la Spagna dovesse uscire questa sera, probabile la decisione ufficiale del calciatore già nella giornata di domani. . Morata lascerà, dunque, l’Atletico Madrid dopo 154 presenze e 58 gol segnati.