Fonseca si presenta: “Sono al Milan per vincere trofei”

È il Fonseca day. Il tecnico portoghese da inizio alla sua nuova avventura alla guida del Milan: l’ex Roma si presenta al mondo rossonero.

Dopo la gestione quinquennale di Stefano Pioli, il Milan ha deciso di affidare le redini della guida tecnica del club nelle mani di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha sottoscritto con la società il rossonera un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione. La nuova avventura di Paulo Fonseca ha preso il via stamani, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione.

L’allenatore ex Roma si è presentato al mondo rossonero, rispondendo alle domande degli organi d’informazione. Prima della conferenza, però, il tecnico portiere avrebbe avuto in fitto colloquio con le alte sfere della dirigenza rossonera. Fonseca e la dirigenza hanno fatto un po’ il punto della situazione in chiave mercato, sottolineando l’importanza di garantirsi il prima possibili un centravanti, un mediano, un difensore centrale e un terzino destro. Proprio stamani, alle ore 17:00, Fonseca inizierà a lavorare con la squadra in vista della prossima stagione, dando vita al suo primo allenamento a Milanello.

Fonseca si presenta

Paulo Fonseca, reduce dall’esperienza sulla panchina del Lille, si è mostrato carico e motivato al massimo per questa sua nuova avventura alla guida del Milan. A confermarlo sono le sue prime dichiarazioni da allenatore rossonero, rilasciate al fianco di Zlatan Ibrahimovic: “Devo ringraziare per l’accoglienza che ho ricevuto in questi giorni. Voglio ringraziare la società per la fiducia riposta in me. Devo dire che sono molto motivato, emozionato e fiducioso di fare un gran lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere, sono stato in questo bel museo e ho visto la storia del Milan, ho una gran ambizione di far parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato lo spazio per eventuali nuovi trofei, voglio far parte di questa storia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

Sull’approdo al Milan: “Sono qui con grande ambizione, so che un allenatore che arriva al Milan deve vincere. Ho guardato tante volte Baresi e altri calciatori che hanno fatto la storia di questo club e ho la consapevolezza che è una grande responsabilità ma anche uno stimolo. Il Milan è un club universale, so quanta responsabilità ho ma ho tanta fiducia di far vincere il Milan. Sono qui anche perché credo molto nei giocatori che abbiamo e nella rosa. Penso che non sia un segreto che abbiamo bisogno di altri calciatori, non molti ma dobbiamo aggiungere elementi per migliorare la squadra”.

Fonseca vuole dare al Milan un’impronta di gioco ben rimarcata: “Penso che il Milan debba avere un calcio offensivo è per vincere dobbiamo essere una squadra dominante. Voglio costruire una squadra coraggiosa, dominante, offensiva, reattiva, che non lascia pensare e giocare le altre squadre. Vogliamo vincere ma la qualità del gioco è importante, i tifosi devono essere orgogliosi. La spilla è una questione personale. Non dobbiamo dimenticare quello che sta succedendo in Ucraina”.

Sul mercato: “Sappiamo che abbiamo bisogno di un attaccante, stiamo lavorando con la società per portare a Milano il giocatore con le caratteristiche giuste. Se vogliamo giocare negli ultimi 30 metri dobbiamo avere un calciatore forte. Sappiamo che tipo di giocatore vogliamo, lo aspettiamo a breve”.

Fonseca fa poi una promessa al popolo rossonero: “Posso promettere ai tifosi che lotteremo in ogni partita per vincere e con l’Inter non sarà diverso. I nerazzurri sono tra i più forti, ma dobbiamo giocare con coraggio, senza paura di niente e sempre con l’ambizione di vincere. Con loro non sarà diverso”.

Il nuovo tecnico ha speso due parole anche per Leao: “E’ un giocatore importante e decisivo. Mi aspetto un calciatore motivato, pronto per giocare per la squadra. E’ giovane, ha possibilità di imparare quotidianamente e voglio lavorare per insegnargli cose nuove”.

In seguito è ritornato a parlare sul fronte mercato. Alla domanda del giornalista è intervento prima Ibrahimovic, facendo chiarezza sulla tematica di casa Milan: “Stiamo studiando, stiamo parlando, ma senza fretta. Il mercato è lungo, posso garantire che i nuovi acquisti arriveranno. Zirkzee ormai è il passato. Abbiamo un calciatore in mente che vogliamo, ovviamente non faccio nomi. Abbiamo un obiettivo chiaro sul mercato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Paulo Fonseca: “La fretta è nemica della perfezione. Come ha detto Zlatan sappiamo quello che vogliamo, al tempo giusto avremo i giocatori”.

La principale priorità in questo momento è l’attaccante, lo stesso Fonseca lo ha dichiarato: “Inutile fare i paragoni con il passato. Una delle cose che dobbiamo migliorare se vogliamo vincere è essere una squadra più equilibrata. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma questo è collegato al modo di difendere. Vogliamo costruire una squadra più aggressiva, che difende più lontana dalla nostra porta. Abbiamo buoni difensori, non penso che sia un problema di individualità. La priorità in questo momento è l’attaccante”.

Sulla questione mercato ha risposto nuovamente Zlatan Ibrahimovic, usando parole dirette: “Per portare giocatori devi anche creare spazio, non vogliamo avere una rosa di 30 calciatori. Arriveranno elementi nuovi, ma bisogna creare spazio così il mister non ha troppi calciatori. Bisogna pensare non solo a chi entra, ma anche a chi esce. E’ tutto studiato per migliorare la rosa”.

Fonseca è pronto a strappare consensi tra i tifosi: “Ho una voglia molto grande di iniziare e poter convincere i tifosi. Voglio dire ai tifosi che saremo una squadra ambiziosa che giocherà per vincere. So la responsabilità che ho e devo convincere i tifosi, ma so che saranno con noi in ogni momento. Sono fiducioso che tutti insieme saremo molto forti”.

Fonseca è sicuro: “Alla prima contro il Torino mi aspetto di vedere le mie idee. Ovviamente è un processo che ha bisogno di tempo, iniziamo oggi ad allenarci senza dei calciatori importanti che rientreranno più tardi. Al derby non saremo una squadra perfetta, ma già dalla prima giornata si potrà vedere una squadra diversa”.

Su Florenzi: “E’ un giocatore della squadra, lavoro con tutti che fanno parte della rosa e Florenzi è uno di questi”.

Il tema della conferenza si è incentrato poi su Theo Hernandez, calciatore di cui ha parlato prima Ibrahimovic e poi Fonseca. Le parole di Zlatan sono chiare: “Theo è un giocatore del Milan. Siamo fortunati che abbiamo 3 giocatori in semifinale degli Europei. Lui è molto felice qua, la famiglia sta bene, con il nuovo allenatore avrà più spazio di giocare come piace a lui. Andrà molto bene”.

Fonseca su Theo: “È un giocatore importantissimo per noi, penso di giocare in diverse maniere. Devo capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, se abbiamo Theo a sinistra possiamo giocare con un terzino bloccato a destra. Dipende dalla strategia e dalla struttura che vogliamo avere. Abbiamo diverse soluzioni, questa è una cosa positiva”.

Alla domanda su Ballo-Toure e Origi, ha risposto direttamente Ibrahimovic: “Sono entrambi convocati ma con il Milan Futuro, non fanno parte del progetto della prima squadra”.

Fonseca ha ribadito: “Il campionato italiano è fortissimo, penso che la Serie A sia uno dei campionati più difficili del mondo che ha caratteristiche proprie. So che in questo momento c’è voglia di avere più giocatori italiani a disposizione della nazionale e noi siamo l’esempio con Milan Futuro. Stiamo preparando bene presente e futuro del club, conosco già alcuni giocatori. Non ho nessun problema nel far giocare dei giovani se hanno coraggio e qualità”.

Sui problemi in difesa: “Non è tanto un problema individuale, ma collettivo. Penso che è collegato a come si difende. Voglio una squadra aggressiva, che pressa, più reattiva, più alta nel difendere”.

Sul cammino in Champions League: “Vogliamo andare più avanti possibile ma sappiamo quanto è difficile. Noi vogliamo vincere tutte le partite, poi abbiamo bisogno anche di fortuna ma avremo sempre l’ambizione di vincere”.

Fonseca ha parlato anche di Cardinale: “Abbiamo parlato, è stato importante la conversazione che abbiamo avuto. Una delle cose che mi è piaciuta di più tra quelle che mi ha detto è che il Milan non vuole vincere solo oggi ma anche domani. Siamo sempre in contatto”.

Il mister ha poi elogiato le caratteristiche di Kalulu: “Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori a inizio ritiro. Positivo avere la possibilità di avere un calciatore come Kalulu che può giocare in diversi ruoli”.

Fonseca ha anche confermato che vivrà a Milanello: “E’ tempo di lavorare molto, per me e lo staff. Non abbiamo molto tempo disponibile, non ho con me la mia famiglia. Normalmente lavoro tante ore, quindi abbiamo la possibilità di restare a Milanello ed è più pratico in questo momento”.