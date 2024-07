Il trasferimento di Pioli all’Al Ittihad può saltare: l’ex Milan non è gradito dal top player

Il trasferimento di Stefano Pioli all’Al Ittihad potrebbe tramontare. Il top player del club arabo si sarebbe opposto all’arrivo dell’ex Milan.

L’approdo di mister Stefano Pioli in Arabia Saudita potrebbe tramontare. Dopo l’avventura quinquennale al Milan, il tecnico di Parma sembrava prossimo dal trasferimento all’Al Ittihad, uno dei principali club della ricca Suadi Pro League. Tuttavia, la trattativa sarebbe prossima dall’arenarsi in queste ultime ore e non per volere della stessa proprietà saudita.

Un top player del club arabo si sarebbe opposto in maniera categorica all’approdo di Stefano Pioli all’Al Ittihad, spaccando in due la società. A puntare i piedi, dicendo no all’arrivo di Stefano Pioli è la stella francese Karim Benzema. L’ex centravanti di spicco del Real Madrid starebbe facendo opposizione per lo sbarco del tecnico italiano in Arabia Saudita.

Benzema si oppone all’arrivo di Stefano Pioli all’Al Ittihad

All’interno dell’Al Ittihad sarebbe nata una vera e propria frizione tra proprietà e squadra. Karim Benzema e compagni si sarebbero mostrati contrari all’arrivo di Stefano Pioli. La stella francese, secondo i media sauditi, vorrebbe un altro allenatore alla guida della formazione araba.

Stando ai rumors, il presidente della suddetta società araba, Loay Nazer, ed il direttore sportivo, Ramon Planes, erano pronti ad archiviare la pratica allenatore mettendo la guida tecnica del club nelle mani di mister Stefano Pioli. Il mister ex Milan era pronto a firmare un contratto triennale da 18 milioni di euro a stagione e di conseguenza a diventare uno degli allenatori più pagati al mondo. Ma Benzema si sarebbe opposto vivamente alla decisione, indicando per il dopo Gallardo uno dei suoi amici. Il francese starebbe facendo leva anche sui suoi compagni di squadra per cercare di avere la meglio nella decisione per il nuovo allenatore.

Infatti, l’attaccante francese dell’Al Ittihad vorrebbe il suo amico Christophe Galtier, francese come lui. Un’idea che, però, è stata subito bocciata dalla dirigenza, creando una consistente spaccatura all’interno del club. Nonostante la chiara risposta della società, uno degli esponenti del comitato dei reclutamenti della Saudi League avrebbe contattato Galtier proprio per conto dell’ex del Real Madrid. Le parti sarebbero arrivati addirittura ad una base di accordo contrattuale.

L’ex allenatore di Nizza e PSG avrebbe dato il via libera per un’intesa sulla base di un triennale da 12 milioni netti a stagione. La dirigenza si sarebbe palesemente opposta alla presa di posizione di Karim Benzema, dando seguito ad un incessante braccio di ferro. L’Al Ittihad sembra essersi spaccato in due, con mister Stefano Pioli che resta in attesa.