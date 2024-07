Lo ha preso la Roma, è ufficiale: niente Milan

La Roma ha ufficializzato poco fa l’acquisto del calciatore: era anche nel mirino del Milan ma niente da fare

Il Milan non ha ancora chiuso operazioni in entrata. I tifosi si aspettavano tutt’altro, soprattutto in merito alla situazione attaccante.

Dell’addio di Giroud si sapeva da tempo e per questo si pensava ad un sostituto pronto per essere solo definito. Ci eravamo quasi con Joshua Zirkzee, con tanto di avviso al Bologna del pagamento della clausola e accordo col giocatore.

La questione commissioni ha però bloccato tutto. Troppa la distanza fra la società e la richiesta di Kia Joorabchian: la pista non è ancora tramontata, con i rossoneri che ci proveranno ancora, ma nel frattempo si stanno inserendo altre squadre.

Si lavora anche sul centrocampista, che potrebbe essere Fofana o addirittura Rabiot.

Intanto però si registrano i movimenti delle altre italiane: la Roma, che ha deciso di continuare l’avventura con De Rossi in panchina, ha ufficializzato un acquisto proprio in questi minuti.

Colpo Roma dalla Spagna, era stato accostato anche al Milan

Si tratta di Buba Sangaré, classe 2007, arrivato dal Levante. Si tratta di un terzino destro con spiccate qualità offensivo ma che ha un buon margine di miglioramento anche per la fase difensiva.

Giovanissimo, la società giallorossa ha tutto il tempo di lavorarci a partire dalla Primavera con la prospettiva di finire in prima squadra fra non molto. Il giocatore era stato accostato di recente anche al Milan, con Moncada pronto a prenderlo per l’U23.

Niente da fare, invece: Sangaré è arrivato comunque in Italia ma vestirà la maglia della Roma. Un acquisto interessante in ottica futura.