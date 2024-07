Maignan sta per accettare: svolta improvvisa

Svolta in arrivo per il futuro di Maignan, il francese sta per accettare l’offerta. Decisione definitiva fra pochi giorni

La Francia è in semifinale di Euro 2024. Battuto ai quarti in Portogallo di Rafa Leao (il migliore in campo) ai calci di rigore, con Theo Hernandez che ha segnato quello decisivo per la vittoria e il passaggio del turno.

Solita prestazione brutta dei francesi, che in questo torneo non sono ancora riusciti a segnare un gol su azione.

Deschamps salvato a più riprese da Maignan, protagonista assoluto ieri con diversi interventi decisivi per mantenere la parità. Mike si conferma un portiere di livello altissimo, forse il migliore al mondo insieme a Courtois.

La sua non è stata una stagione esaltante, così come non lo è stata per tutto il Milan.

Talmente poco esaltante che c’è una buona parte di tifoseria che si è convinta di poterne fare a meno. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 ed è ancora quello di quando è arrivato: il suo stipendio è sotto i 3 milioni.

Non si può andare ancora troppo avanti così e il Milan ne è consapevole, tant’è che sul piatto c’è un’offerta per il rinnovo. Il portiere però si è preso del tempo prima di decidere: idee più chiare dopo l’Europeo, anche se adesso sembra si sia arrivati ad una svolta.

Maignan è più vicino al rinnovo, tutti i dettagli

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, Maignan sarebbe entrato nell’ordine delle idee di accettare l’offerta per rinnovare e adeguare l’attuale contratto.

Nei prossimi giorni è previsto un contatto con Paulo Fonseca, arrivato oggi a Milano per il suo primo giorno da allenatore rossonero, che gli confermerà la sua centralità nel progetto tecnico.

L’unica cosa che può cambiare le carte in gioco è un’offerta per Maignan di quelle irrinunciabili, sicuramente superiore ai 60 milioni. Per adesso, però, non è arrivata.

Si è parlato molto di ipotesi Manchester City soprattutto dopo la notizia della possibile cessione di Ederson all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, la voce però non ha trovato conferme.

Ad oggi quindi nessuno si è mosso per Maignan, anche se la grande offerta potrebbe arrivare in qualsiasi momento. A meno che…

A meno che, dopo il rientro dall’Europeo, il portiere non firmi direttamente il rinnovo con il Milan, così da legarsi al club per ancora tanti anni e ottenere il meritato aumento dell’ingaggio.

Insomma, segnali positivi per i tifosi e non solo. Il portiere francese è sempre più diretto verso il rinnovo, a meno di clamorosi colpi di scena. Potrebbe rivelarsi più delicata la situazione di Theo Hernandez.

L’intenzione del Milan è molto chiara ed è stata ribadita da Zlatan Ibrahimovic a metà giugno in conferenza stampa.

I rossoneri vogliono tenerlo e rinviare il discorso rinnovo al prossimo anno, quando mancherà solo un’altra stagione alla scadenza (2026). Se dovesse però arrivare un’offerta da 80-90 milioni, a Casa Milan sarebbe difficile dire no.