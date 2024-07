Mercato Milan, c’è il sì del giocatore: colpo ad un passo

Il calciomercato estivo entra nel vivo e i rossoneri sono pronti a rafforzare la rosa in mano a Fonseca: l’obiettivo è migliorare la squadra in ogni reparto.

Almeno un colpo per reparto per tornare a vincere. Questo il piano della dirigenza rossonera, a lavoro per plasmare il nuovo Milan di Fonseca. L’obiettivo numero uno continua certo ad essere l’attaccante: sfumato ufficialmente Joshua Zirkzee è tempo di concentrarsi su altri obiettivi, come Alvaro Morata o Tammy Abraham.

Non solo attacco: Furlani e Moncada sondano il mercato per trovare rinforzi per la mediana e per la difesa. Per il centrocampo occhi puntati su Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Fisico ed esperienza, due profili che il Milan segue e vorrebbe portare a Milanello. Per il reparto arretrato, oltre al sempreverde Emerson Royal, in particolare sembra ci sia stata un’accelerazione per un obiettivo in particolare: Strahinja Pavlović del Salisburgo.

Milan-Pavlovic: c’è il sì del giocatore

Il Milan starebbe insistendo per affondare il colpo decisivo sul difensore. Strahinja Pavlovic del RedBull Salisburgo è un calciatore serbo classe 2001 che il Milan ha notato e messo nel mirino durante l’edizione della Champions League 2022/23 nella fase a gironi.

Pavlovic nell’ultima stagione, ha giocando 37 partite segnando 4 gol e fornendo 3 assist tra campionato, Champions League e coppa nazionale con il RB Salisburgo.

Stando alle ultime notizie divulgate dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto il Milan avrebbe già il sì di Strahinja Pavlović al trasferimento in rossonero. Il contratto del difensore è in scadenza il 30 giugno 2027.

Sarebbe già stata raggiunta una base di intesa sul contratto, quindi adesso servirà trovare un accordo economico con il Salisburgo. Strahinja Pavlović non esclude l’arrivo di Emerson Royal, scrive sempre Moretto, per il quale c’è una trattativa in corso con il Tottenham.

Serve quindi trovare la quadra con il Salisburgo ma i precedenti potrebbero essere confortanti. Già la scorsa estate i rossoneri mandarono a segno un’operazione trattando con il Salisburgo, con un esito positivo raggiunto in tempi brevi. Prelevando, ovvero, Noah Okafor per 14 milioni di euro.