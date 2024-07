Mercato Milan, i rossoneri si liberano di due esuberi: Furlani li piazza

Capitolo cessioni, Furlani piazza due esuberi del Milan: ecco di chi si tratta e in quali squadre approderanno.

Il Milan di Paulo Fonseca sarà per pochi: un messaggio indiretto che Giorgio Furlani, ad del Milan, ha lanciato dopo aver piazzato due esuberi, ritenuti poco funzionali negli schemi ed idee di gioco del nuovo allenatore. Nel momento in cui la squadra rossonera sta per chiudere il colpo Morata in attacco, ecco pronte le cessioni di due milanisti.

Tra questi il portiere Devis Vasquez, acquistato dal Milan nel gennaio 2023 e girato in prestito allo Sheffield Wednesday prima e all’Ascoli nell’ultima stagione in cui ha ottenuto 5 clean sheat in 10 partite disputate. L’estremo difensore colombiano, secondo quanto riportato da “La Nazione”, passerà allo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in aggiunta a bonus sulle presenze e percentuale sulla rivendita del 15 per cento al Milan.

Non solo Vasquez, ai saluti anche Lorenzo Colombo: la punta rimane in Serie A

Le operazioni in uscita del Milan non finiscono di certo qui: anche Lorenzo Colombo saluterà Milanello almeno per questa stagione. L’attaccante ex Lecce rimarrà in Serie A e si trasferirà solo mediante la formula del prestito con diritto di riscatto: una nuova opportunità per il classe 2002 che, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha deluso un po’ le aspettative.

Il ds dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha incontrato nella giornata di ieri i vertici del Milan per affinare i dettagli della trattativa che condurrà Colombo in Toscana: bruciata la concorrenza di Hellas Verona e Venezia.