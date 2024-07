Mercato Milan, l’obiettivo sfuma: andrà in Premier League

Il mercato del Milan continua a non decollare, con un obiettivo che sembra ormai sfumato: è ormai vicino al trasferimento in Premier League.

Continua a procedere a rilento il mercato del Milan. La questione prioritaria in questo momento continua ad essere il nuovo numero nove. Dopo l’addio di Olivier Giroud, la dirigenza rossonera è alla ricerca del nuovo attaccante e starebbe sondando diversi profili. Nonostante il nome in cima alla lista resti quello di Joshua Zirkzee, le difficoltà nel chiudere la trattativa a causa delle alte commissioni richieste dall’entourage dell’olandese avrebbe raffreddato la pista, con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi che starebbe valutando altri attaccanti.

Il tema numero nove non è però l’unico. Continuano infatti i contatti con il Tottenham per Emerson Royal: il brasiliano sembra essere il prescelto per la fascia destra, con i dialoghi tra i due club che proseguono alla ricerca di un’intesa. Un altro reparto attenzionato dalla dirigenza rossonera è sicuramente quello del centrocampo, con l’intenzione che sembra essere quella di aggiungere un mediano che possa fornire alla mediana maggiore equilibrio e qualità. Uno degli obiettivi nella lista del club rossonero si allontana: Mats Wieffer è ormai lontano dal Milan ed è pronto ad approdare in Premier League.

Niente Milan per Wieffer: si trasferirà al Brighton

Mats Wieffer è pronto a diventare un nuovo giocatore del Brighton. Il classe 1999 del Feyenoord era uno degli obiettivi del Milan per rafforzare la mediana ma la chiamata della Premier League lo ha convinto subito. Dopo i primi contatti avvenuti negli scorsi giorni, i The Seagulls non hanno perso tempo, trovando subito l’accordo con il club olandese. Il centrocampista si trasferirà a Brighton per una cifra di 30 milioni di euro più bonus, pronto ad aggiungere grande qualità alla mediana del neo tecnico Fabian Hurzeler.

Sfumato definitivamente Wieffer, il Milan continuerà ad insistere per un altro nome cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi per il centrocampo, ovvero Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza 2025 col Monaco e ha manifestato la voglia di cambiare squadra. Il Milan rimane il club più vicino all’acquisto del classe 1999, con la Juventus che dopo l’arrivo di Khephren Thuram si è tolta dalla lista delle pretendenti. La presentazione di Paulo Fonseca e l’inizio del ritiro si avvicinano ed il Milan vuole provare a chiudere i primi colpi il prima possibile.