Mercato Milan, non tramonta la pista a centrocampo: contatti con gli agenti

I rossoneri mantengono viva la trattativa per l’arrivo del talentuoso centrocampista, dirigenza a contatto con l’entourage..

Giorni di preparazione per il Milan, pronto a dare il via alla nuova stagione nel migliore dei modi. I rossoneri ripartiranno da Paulo Fonseca, tecnico portoghese pronto a lasciare il segno durante l’avventura al Diavolo. La società è a lavoro nel tentativo di regalare una rosa competitiva all’ex Roma, pronto ad accogliere nuovi acquisti. Alvaro Morata è stato solo il primo innesto dei meneghini, pronti a definire l’arrivo di Pavlovic e non solo.

Nella lista dei desideri del club lombardo, infatti, vi è un centrocampista dalle caratteristiche difensive: l’identikit porterebbe a Fofana, ma l’affare si è decisamente complicato. Di conseguenza, la dirigenza non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata e mantiene viva un’altra pista. A confermarlo sono i contatti con gli agenti del talentuoso mediano.

Milan, contatti con gli agenti di Koné: i dettagli

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista difensivo. Il preferito della dirigenza lombarda è Youssouf Fofana del Monaco, giocatore corteggiato da tempo ma, al momento, senza alcun esito positivo. Di conseguenza, il club mantiene vivi i contatti con altri mediani, tra cui appare Manu Koné. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio account X, infatti, il francese è ancora nella lista dei desideri milanista.

A confermarlo sono i contatti avvenuti tra l’entourage del classe 2001 e il Diavolo, pronto a suonare la carica in caso di necessità. Come evidenzia il giornalista, i rossoneri non avrebbero mosso passi avanti per il centrocampista del Borussia Monchengladbach, ma la pista non è da considerare tramontata.

Paulo Fonseca attende un importante rinforzo nel reparto di centrocampo, Fofana e Koné i prescelti. La società meneghina sta affrontando evidenti difficoltà nelle trattative in entrata che rallentano la chiusura delle operazioni e potrebbero complicare il cammino nelle prime uscite ufficiali.

D’altra parte, il Milan si affaccerà alla nuova stagione con tante certezze nelle proprie mani. Una di queste è rappresentata proprio dal neo arrivato Morata, oltre che ai già importanti calciatori presenti in rosa. Il popolo milanista ha intenzione di ottenere la seconda stella nel minor tempo possibile, il supporto alla squadra non mancherà affatto. I Rossoneri rientrano tra le candidate al titolo, nonostante l’arrivo del nuovo allenatore e qualche intoppo sul mercato. Lo spessore della rosa è elevato, aspetto che andrà a migliorare nelle prossime settimane, quando un nuovo mediano raggiungerà Milano.