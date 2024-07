Mercato Milan, Pellegatti polemico nei confronti della dirigenza

Carlo Pellegatti, storico opinionista rossonero, si è espresso riguardo il mercato del Milan e i possibili futuri colpi.

Il calciomercato è ormai entrato sempre più nel vivo, con le trattative che avanzano di volta in volta: numerosi club hanno messo a segno già dei colpi in entrata, mentre il Milan è ancora in una fase di stallo. Dopo aver ufficializzato poco prima dell’apertura della sessione estiva di mercato l’arrivo di Fonseca sulla panchina del Milan, il primo colpo in entrata dei rossoneri è stato ufficializzato la scorsa settimana: il Milan ha acquistato infatti Alvaro Morata, dopo che lo United aveva scippato Zirkzee ai rossoneri.

In queste ultime settimane tanti sono stati i rumors di mercato che vedevano il Milan al centro di alcune trattative, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha mai affondato il colpo, tanto da lasciarsi sfuggire alcuni giocatori. A tal proposito, i tifosi rossoneri non sono molto contenti dell’approccio della propria dirigenza e vorrebbero uno sforzo in più da parte loro, per riportare il Milan dove merita di stare.

Calciomercato Milan, il pensiero di Pellegatti

Nonostante Fonseca non abbia una squadra al completo, il tecnico portoghese è già al lavoro ormai da tre settimane con i giocatori a sua disposizione e in questi giorni il Milan è in tournée negli States, occasione per capire a che punto si trova la squadra.

Mentre Fonseca prosegue il lavoro sul campo, la dirigenza rossonera continua il suo operato in ottica mercato, anche se le operazioni vanno a rilento. Lo sottolinea anche Carlo Pellegatti, storico opinionista legato al mondo rossonero, che spera ancora nell’arrivo di alcune pedine da integrare in mezzo al campo. Queste le sue parole a Radio Rossonera:

Spero arrivino giocatori bravi, che Fonseca sia un bravo allenatore e che arrivi la terza punta, non voglio neanche immaginare un minuto che partiamo solo con Jovic e Morata. Se arrivano Pavlovic ed Emerson, insieme a Fofana, una terza punta e Samardzic sarei molto contento del mercato: ad ogni giocatore di questi che non viene scalo un grado di contentezza.

Carlo Pellegatti polemizza dunque contro l’operato della società rossonera, che in questo periodo sta avendo difficoltà nel farsi valere in ottica mercato. Se l’anno scorso, nello stesso periodo, il Milan davanti a tutti nei colpi in entrata, quest’anno i rossoneri sono una delle poche squadre ad aver ufficializzato un solo colpo in ingresso. Alla chiusura del mercato c’è tempo ancora poco più di un mese, ma tra tre settimane inizia il Campionato e Fonseca ha bisogno di nuovi innesti.