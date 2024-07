Mercato Milan, super offerta dalla Premier per il titolare: aumentano le chance di cessione

Calciomercato Milan, il club lavora in uscita. Un club di Premier League è pronto a presentare una super offerta per il titolarissimo.

L’obiettivo dichiarato del Milan è quello di rafforzare la rosa che avrà a disposizione il neo tecnico portoghese Paulo Fonseca. Le mosse che la dirigenza rossonera vuole concretizzare al più presto sono tre: un nuovo attaccante, che possa colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud, un terzino destro, pronto a lottarsi il posto con capitan Calabria, e un centrocampista per potenziare la mediana.

Oltre al mercato in entrata, il diavolo pianifica le prossime uscite. Per concretizzare le operazioni, è indispensabile fare cassa, e per questo motivo si ascoltano tutte le offerte che vengono recapitate in via Aldo Rossi. Una notizia di giornata parla di un club di Premier League pronto ad offrire parecchi soldi per assicurarsi le prestazioni di un calciatore rossonero.

Calciomercato Milan, il Newcastle vuole Thiaw: offerta da 40 milioni di euro

Il tesoretto stanziato dal Milan per intervenire sul mercato in entrata potrebbe presto aumentare. Dalla Premier, sponda Newcastle, si guarda nuovamente in casa rossonera per fare spese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Malick Thiaw è diventato un obbiettivo concreto del club inglese, che sarebbe pronto a recapitare alla dirigenza rossonera un’offerta da 40 milioni di euro per il centrale tedesco.

La richiesta del Milan, secondo il quotidiano, sarebbe leggermente più alta. Ad oggi si tratta di un semplice sondaggio, ma la sensazione è che nei prossimi giorni l’operazione possa entrare nel vivo. L’ex Schalke, soprattutto dopo una stagione non proprio convincente, non è nella lista degli incedibili. Per questo motivo potrebbe presto arrivare, alle giuste condizioni, il via libera alla partenza verso la Premier League.

Le dirigenze di Milan e Newcastle hanno sviluppato buoni rapporti dopo la scorsa estate, quando i Magpies hanno ufficializzato l’acquisto di Sandro Tonali dai rossoneri per la cifra monstre di 80 milioni di euro. Nel corso di quest’estate, gli inglesi potrebbero tornare a scommettere sul talento di un rossonero, e Thiaw sembra essere il prescelto in tal senso.

In caso di cessione del giovane tedesco, il Milan dovrebbe intervenire sul mercato per affiancare a Fikayo Tomori un nuovo centrale di livello. Nella giornata odierna, dovrebbe esserci un incontro con il Tottenham per concretizzare l’affare Emerson Royal, dopodiché, il duo Moncada–Ibra potrà dedicarsi al 100% sull’affare Thiaw.