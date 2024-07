Milan, addio all’attaccante: adesso è davvero finita

Il Milan deve arrendersi nella corsa all’attaccante. La trattativa è praticamente impossibile. Ha fatto un’altra scelta per il suo futuro.

Non è una novità che il Milan sia alla disperata ricerca di un nuovo centravanti. Sappiamo bene che il prescelto come nuovo numero 9 era Joshua Zirkzee del Bologna, ma le altissime richieste di commissione del suo agente hanno rovinato tutto. Il Diavolo aveva l’accordo col giocatore, e aveva avvisato il club rossoblu di voler pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Insomma, era tutto fatto, ma il procuratore di Joshua si è impuntato nella richiesta di 15 milioni di euro per le commissioni. Nulla da fare, il Milan non ha ceduto e adesso si è inserito fortissimo il Manchester United.

È finita tra il Milan e Zirkzee? Secondo Romano, il Diavolo è ancora lì ma solo il dietrofront dell’agente potrebbe sbloccare la trattativa. Dunque, nel frattempo, Furlani e Moncada si sono mezzi a caccia di un’alternativa davvero valida all’olandese. Lukaku, Dovbyk, Gimenez, Morata? Sono tutti nomi che stanno interessando il Milan. Vero è che profili come Lukaku e Morata non sono però alternativi ad una punta più giovane e di grande valore. Ma dalla Spagna filtra notizia che l’attaccante ha scelto di restare nel suo club attuale.

Per il Milan è dunque totalmente finita. Di chi parliamo?

Milan, l’attaccante ha deciso: resta in Spagna

Come riportato da Diario AS, Artem Dovbyk ha deciso di restare al Girona e dunque in Spagna. L’ucraino ha già comunicato al suo club e ai suoi agenti di non voler essere ceduto quest’estate e di voler passare anche il prossimo anno in Liga. D’altronde, il suo contratto è ancora lungo (2028), e a 27 anni vuole aspettare per il definitivo salto di qualità. Miglior marcatore dello scorso campionato spagnolo, Dovbyk ha dunque deluso gli interessi di diversi club. Oltre al Milan, su di lui c’erano Napoli, Atletico Madrid e West Ham. E va detto che ha anche rifiutato una maxi offerta dall’Arabia Saudita.

Al Girona era già pervenuta una proposta dell’Atletico di 25 milioni, mentre il Napoli e gli Hammers si erano spinti ad offrire 10 milioni in più. Su Artem Dovbyk vige comunque una clausola rescissoria da 40 milioni, ma il giocatore, come detto, ha espressamente richiesto di restare al Girona.

Il Milan deve dunque depennarlo dalla lista delle possibili alternative a Joshua Zirkzee. Chissà che il suo nome non possa tornare in auge nelle prossime stagioni. Intanto, Dovbyk dovrà confermarsi in Spagna.