Milan, affare da quasi 20 milioni: arriva dalla Premier League

Furlani e tutta la dirigenza sono a lavoro per regalare qualche colpo di mercato al nuovo tecnico Fonseca.

Oggi ha inizio ufficialmente il calciomercato estivo: il Milan è pronto a rafforzare la rosa in mano a mister Fonseca. I rossoneri sono attualmente alla ricerca di un attaccante, di un centrocampista e di un nuovo terzino destro. L’obiettivo è alzare la qualità in ogni reparto.

La dirigenza è pronta a pescare in Premier, per trovare occasioni a buon prezzo che possano far tornare il Milan in lotta per quello che sarebbe il ventesimo scudetto.

Emerson Royal è il preferito dalla dirigenza

Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di Emerson Royal del Tottenham, un nome che convince la dirigenza rossonera più di ogni altro. Il giocatore ha anche espresso in pubblico il suo gradimento al Milan.

La distanza tra Milan e Spurs esiste ed è importante, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Gli inglesi vogliono e chiedono 20 milioni di euro, i rossoneri sperano di arrivare alla soluzione per una cifra tra i 15 e i 18 milioni per aggiudicarsi le prestazione del terzino. Una distanza comunque non impossibile da colmare: le prossime settimane saranno decisive.