Milan, clamoroso retroscena: Calabria ha detto no

Retroscena di mercato su Davide Calabria: il terzino e capitano del Milan ha rifiutato. La notizia ha spiazzato tutti i tifosi

La notizia dell’infortunio di Alessandro Florenzi ha costretto il Milan ad accelerare per Emerson Royal. Stando alle ultime indiscrezioni, l’affare con il Tottenham è in dirittura d’arrivo.

Il costo dell’operazione dovrebbe essere sotto ai 20 milioni: nelle prossime ore, dopo aver risolto gli ultimi dettagli, la trattativa può essere finalmente definita.

Il brasiliano, ex Real Betis e Barcellona, è sempre stato l’obiettivo numero uno per il ruolo di terzino destro. Già ad inizio giugno c’erano stati dei contatti con il suo entourage a Casa Milan: i rossoneri, come sempre, hanno incassato subito il sì del calciatore, ma per l’accordo con gli Spurs ci è voluto tanto tempo.

Per fortuna dei rossoneri non c’è concorrenza: Emerson Royal infatti non ha tanto mercato ed era solo in attesa di sviluppi in chiave Milan. Sviluppi che sembrano finalmente arrivati.

A questo punto il posto da titolare di Davide Calabria, indiscutibile negli ultimi anni, è fortemente in dubbio. Anzi, per la società potrebbe anche essere ceduto.

Calabria ha rifiutato una ricca offerta, il retroscena

Il contratto di Calabria con il Milan è in scadenza fra un anno e, almeno per adesso, non c’è una trattativa avanzata per il rinnovo. Ecco perché la società rossoneri valuterebbe volentieri la cessione.

In questi giorni si è parlato di un interesse dello Strasburgo, non confermato.

Come spiega invece Matteo Moretto, un’offerta concreta per lui è arrivata davvero. Si tratta del Galatasaray, che gli avrebbe messo sul piatto una proposta di ingaggio più alta rispetto a quella attuale.

Secondo l’esperto di mercato, però, il giocatore non ne ha voluto sapere e ha deciso di rifiutare.

Calabria vuole restare in rossonero: è nato e cresciuto nel settore giovanile fino a diventare titolare e capitano. Legatissimo a questi colori, vorrebbe continuare la sua carriera lì dove è iniziata.

Tutto però dipende da due cose: dal minutaggio, che rischia quindi di calare con l’arrivo di Emerson, e dalle offerte che arriveranno.

Se dovessero arrivare proposte più allettanti del Galarasaray, allora il giocatore potrebbe anche decidere di andar via.

Situazione in evoluzione. L’infortunio di Florenzi cambia un po’ di cose ma, se non dovessero essere soddisfatte le condizioni per la cessione, le gerarchie potrebbero essere queste.

Emerson Royal e Calabria per la fascia destra, Theo Hernandez e Alex Jimenez a sinistra, in attesa chiaramente del rientro di Florenzi, stimato in qualche mese.

In caso di emergenza, il Milan potrebbe attingere dalla squadra B: Bakoune e Magni potrebbero avere delle opportunità.