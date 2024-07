Milan, Florenzi sorprende tutti: messaggio chiarissimo al club

L’inizio della nuova stagione è alle porte ed il Milan si prepara ad affrontarla. Fra i veterani pronti a ritornare a Milanello c’è Florenzi, che lancia un preciso messaggio al club.

Domani prende ufficialmente il via la nuova stagione del Milan. Quest’anno i tifosi rossoneri chiedono alla propria squadra un atteggiamento diverso, frutto delle delusioni incassate negli scorsi mesi. Fra infortuni che hanno messo a dura prova la coesione e la disponibilità della squadra, e i risultati poco entusiasmanti soprattutto in Europa, è necessaria una reazione.

Per farlo, la dirigenza è partita subito con qualche cambio. La partenza è avvenuta dalla panchina, e ora non resta che affiancarla a qualche novità in fatto di squadra. Dove non si sa chi resterà e chi è pronto, invece, a fare il suo arrivo per la prima volta nel capoluogo lombardo.

Fra i giocatori il cui futuro appare in dubbio, sembra esserci anche il campione d’Europa Alessandro Florenzi. Tante le voci che si sono succedute nelle ultime settimane circa il suo conto. Eppure, a spegnerle ci ha pensato lo stesso calciatore, che ha mandato al club rossonero un messaggio inequivocabile.

Milan: la parola ad Alessandro Florenzi

Giunto al Milan nel 2021, Alessandro Florenzi ha saputo farsi spazio anche nelle gerarchie rossonere, trovando minuti e continuità sul rettangolo di gioco. Lo testimoniano anche i numeri dell’ultima stagione, dove è riuscito a totalizzare ben 40 presenze – fra tutte le competizioni – durante le quali ha messo a segno un gol e realizzato sette assist.

Con l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Diavolo, le voci di corridoio hanno iniziato a descrivere un futuro sempre più lontano da Milano per il terzino destro. Complici i rapporti non proprio idilliaci che i due hanno avuto ai tempi della Roma.

A spegnere qualsiasi fuoco di paglia è intervenuto lo stesso difensore, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto con la maglia rossonera e la seguente frase: “Non vedo l’ora di ricominciare! Pronto a tornare a sudare con i miei compagni. Insieme passo dopo passo!”

Una folata di vento che spazza via tutte le indiscrezioni di mercato? Forse è ancora presto per dirlo, dato che solo da domani prenderà avvio ufficialmente il ritiro rossonero. Ma per il momento Florenzi mette i puntini sulle i. E suona la carica ad uno stuolo di tifosi che vuole rivedere la propria squadra in vetta.