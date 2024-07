Milan, in settimana si può chiudere: nuovo incontro e offerta per l’obiettivo

Gianluca Di Marzio fornisce novità cruciali sul mercato del Milan. In settimana è previsto un incontro con il club inglese. Si può chiudere.

Il Milan non ha ancora messo a segno un colpo di mercato, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando sodo per portare a Paulo Fonseca gli innesti più adatti per un progetto ambizioso e vincente. Furlani e Moncada sono molto attivi in questo senso, volendo inserire nella rosa rossonera almeno un rinforzo per reparto. Molta attenzione si sta riservando all’attacco, dove Joshua Zirkzee è il primo obiettivo ma che si sta via via complicando di molto. Non a caso, si valutano altri profilo come quelli di Lukaku, Dovbyk e Gimenez.

Per il centrocampo, l’obiettivo numero porta a Youssef Fofana del Monaco, ma il Milan resta attento anche a Rabiot e Chukwuemeka. In difesa, al momento, molta attenzione è concentrata sulla fascia destra, e dunque sul terzino. Con l’addio ormai certo di Alessandro Florenzi, e una situazione tutta da definire per Davide Calabria, il Milan sta guardando in Premier League per rinforzarsi.

L’obiettivo numero è Emerson Royal del Tottenham, un profilo molto valido e dalla notevole esperienza. Il Diavolo aveva anche valutato Tiago Santos del Lille e Matty Cash dell’Aston Villa, ma il preferito è rimasto il brasiliano anche per una questione di costi. Emerson Royal ha aperto totalmente al Milan, dando già il suo ok al trasferimento. Ma bisognerà ancora trattare col Tottenham, e in questo senso arrivano novità cruciali da Gianluca Di Marzio.

Emerson Royal al Milan, fissato nuovo incontro col Tottenham

Come riferisce l’esperto di mercato, il Milan e il Tottenham si sono dati un nuovo appuntamento per provare a chiudere l’aquisto/cessione. La richiesta degli inglesi è ferma a 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai rossoneri in virtù del rendimento discontinuo negli anni dell’esterno brasiliano. Di Marzio ha annunciato che tra mercoledì 3 luglio e giovedì 4 luglio andrà in scena un nuovo summit tra le parti, per trovare la squadra definitiva.

Il dettaglio principale riguarda il fatto che il Milan potrebbe rilanciare nell’offerta ma con l’intenzione di non superare i 15 milioni di euro. E per convincere il Tottenham, il Diavolo potrebbe fare totalmente leva sulla volontà del calciatore, che come detto ha già dato il suo benestare al trasferimento in rossonero. Sono dunque ore caldissime per la possibilità di approdo di Emerson Royal a Milano. Adesso, non ci resta che attendere aggiornamenti.